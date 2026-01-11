WCCFTech опубликовал интервью с вице-президентом Micron, в котором он подробно объясняет причины дефицита памяти.

Разговоры о нехватке оперативной памяти давно вышли за пределы профильных форумов. Пользователи во всем мире видят рост цен, скудные конфигурации ноутбуков и делают простой вывод: производителей больше интересует искусственный интеллект, чем обычные покупатели. Micron решила объяснить, почему эта логика не совсем верна.

WCCFTech сегодня опубликовал материал, основанный на беседе с вице-президентом Micron по маркетингу мобильных и клиентских решений Кристофером Муром (Christopher Moore). Компания, входящая в число крупнейших производителей памяти, оказалась под особенно пристальным вниманием после сворачивания бренда Crucial в рознице. Для многих это стало символом отказа от потребительского рынка.

Мур с таким подходом не соглашается. По его словам, Micron по-прежнему активно работает с клиентским и мобильным сегментами, просто делает это иначе. Основной канал — OEM-партнеры. Компания напрямую поставляет модули LPDDR5 и другие решения таким производителям, как Dell и ASUS, а те уже используют память в собственных устройствах. На первый взгляд это выглядит как отсутствие Micron на полках розничных магазинов, но в цепочке поставок она остается.

При этом давление со стороны ИИ Micron не отрицает. Рынок центров обработки данных растет быстрее, чем ожидалось. Если раньше корпоративный и серверный сегмент занимал около трети общего объема, то теперь его доля приближается к 50–60%. Потребность в битах выросла резко, и отрасль к этому не успела подготовиться. Дефицит затронул всех производителей, а не одну компанию.

Здесь появляется важный нюанс, который редко учитывают пользователи. Расширение производства памяти — это не вопрос покупки еще пары станков. Современные фабрики работают с разными плотностями и конфигурациями DRAM. Когда крупный заказчик вроде Apple требует модули на 8, 12 и 16 ГБ, производителю приходится перенастраивать оборудование. Каждая такая перенастройка снижает общий выпуск.

Мур сравнивает это с конвейером, который постоянно останавливают ради смены деталей. В итоге продукции выходит меньше. Чтобы удержать объемы, Micron старается минимизировать разнообразие конфигураций и договаривается с клиентами о более стабильных требованиях. Отсюда и стремление производителей ноутбуков и смартфонов ограничивать варианты памяти.

Ситуацию усложняет и ускоренная смена поколений DRAM. ИИ требует более высокой производительности, а значит — более частого внедрения новых технологий. Это снова бьет по стабильности выпуска. В таких условиях даже масштабные инвестиции не дают быстрого эффекта.

По словам Мура, новые производственные мощности Micron начнет вводить в эксплуатацию в 2027 году, но заметное увеличение объемов рынок увидит не раньше 2028-го. Причина — длительное строительство чистых помещений, сложная сертификация и строгие требования заказчиков к выходу годной продукции.

Отдельно Micron прокомментировала усиление китайских производителей, включая CXMT. Компания не считает это угрозой и открыто говорит о пользе конкуренции. Китайские поставщики, по оценке Micron, успешно работают на своих целевых рынках и не пытаются охватить все сразу.

В сухом остатке картина выглядит приземленно. Дефицит DRAM не связан с чьим-то злым умыслом или игнорированием обычных потребителей. Спрос со стороны ИИ вырос слишком быстро, а физические ограничения производства никуда не делись. И ждать облегчения, судя по всему, придется еще несколько лет.