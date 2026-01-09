Компания Samsung Electronics опубликовала предварительные финансовые результаты за четвертый квартал 2025 года

В Samsung зафиксировали рекордный рост прибыли. Главной движущей силой стали не смартфоны, а чипы памяти, которые сегодня нужны для мощных серверов и видеокарт. Предварительные данные показывают, что общая выручка Samsung в октябре-декабре составила около 64 миллиардов долларов. Операционная прибыль достигла примерно 13,8 миллиарда долларов. По сравнению с прошлым годом доходы выросли на 23%, а операционная прибыль — почти в три раза. Этот показатель даже превысил предыдущий рекорд компании, установленный в 2018 году.

Основной драйвер роста — бум на рынке памяти для искусственного интеллекта, особенно высокоскоростной памяти HBM (High Bandwidth Memory). Аналитики TrendForce отмечают, что Samsung находится в выгодной позиции на фоне перехода отрасли со стандарта HBM3E на более новый HBM4. Компания уже добилась более высоких скоростей для своих решений HBM4, что увеличивает ее шансы на получение крупных заказов от NVIDIA.

При этом подразделение мобильных устройств (MX), отвечающее за смартфоны, сталкивается с ростом затрат. Чтобы компенсировать их, Samsung рассматривает возможность повышения цен на будущую флагманскую серию Galaxy S26 на отдельных рынках, включая Южную Корею. Рост может составить от 30 до 60 долларов. Интересно, что на стратегически важном рынке США цены, по данным источников, повышать не планируют. Это может привести к парадоксальной ситуации, когда смартфон в США будет стоить дешевле, чем на родине производителя.