Ведомство также дало рекомендации по другим зонам холодильника

Оказывается, удобство может идти вразрез с безопасностью. Специалисты Роспотребнадзора обратили внимание, что популярное место для хранения яиц и молока в холодильнике на самом деле для этого не подходит.

По словам экспертов, держать эти продукты в дверце — самая распространенная ошибка. Это место постоянно нагревается при каждом открытии, из-за чего температура там нестабильная. В таких условиях бактерии размножаются быстрее, и срок годности молока и яиц заметно сокращается. Вместо дверцы Роспотребнадзор советует использовать среднюю полку. Там температура держится стабильнее, что помогает продуктам дольше оставаться свежими.

На верхних и средних полках лучше держать готовую еду, молочные продукты, колбасы и напитки. Для немытых овощей и зелени нужно выделить отдельный ящик или пакет, чтобы избежать перекрестного загрязнения. Сырое мясо, рыбу и птицу специалисты советуют класть на нижнюю полку — это своего рода «карантинная» зона, которая не позволит соку от сырого мяса или рыбы попасть на другие продукты. Следование этим правилам, по словам экспертов, не только продлевает срок годности продуктов, но и снижает риск размножения вредных бактерий.