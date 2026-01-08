Председатель союза «Цифровой мир» Валерий Корнеев спрогнозировал рост цен на услуги такси в России в 2026 году.

Пассажиров такси в России ждет очередное подорожание в наступившем году. Соответствующий прогноз дал глава союза «Цифровой мир» Валерий Корнеев.

По словам эксперта, средний счет за поездку в нынешнем году может вырасти на 15-18%. Напомним, что в прошлом году аналогичный показатель в Москве составлял около 900 рублей. На конечную цену влияет система динамического ценообразования, которую используют агрегаторы, учитывая загруженность дорог, расстояние и время суток.

Корнеев отметил, что планируемое в этом году снижение ключевой ставки Центробанка теоретически могло бы уменьшить расходы перевозчиков. Однако реального влияния на тарифы для пассажиров в текущем году он не ждет — позитивный эффект, если он и проявится, станет заметен лишь в 2027-м.