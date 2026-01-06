На CES 2026 AMD раскрыла ключевые характеристики ускорителей Instinct MI500. Речь идет о 2-нм техпроцессе TSMC, новой архитектуре CDNA 6 и памяти HBM4E.

AMD официально обозначила следующий шаг в своей линейке ИИ-ускорителей, зафиксировав переход на новый техпроцесс.

Как отмечает Tweak Town, на выставке CES 2026 компания AMD официально подтвердила планы по выпуску ускорителей искусственного интеллекта Instinct MI500. Их запуск намечен на 2027 год, и линейка станет следующим шагом после серии MI300.

AMD заявила, что Instinct MI500 получит 2-нм техпроцесс TSMC, новую архитектуру CDNA 6 и память следующего поколения HBM4E. Для сравнения, текущие ускорители MI300X опираются на CDNA 3 и память HBM3, а серия MI400, о которой AMD уже рассказывала ранее, использует CDNA 5.

Компания также подтвердила переход к более плотному графику обновлений, близкому к годовому циклу. Такой подход AMD напрямую связывает с конкуренцией в сегменте вычислений для ИИ, где NVIDIA уже давно делит поколения на базовые и расширенные версии.

Отдельно AMD обозначила целевой ориентир по производительности. По заявлению компании, серия Instinct MI500 должна обеспечить до 1000-кратного прироста ИИ-производительности по сравнению с MI300X, представленными в 2023 году. Конкретные метрики и конфигурации ускорителей AMD пока не раскрыты.