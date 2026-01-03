Global_Chronicles
Физики закрыли тридцатилетнюю гипотезу о загадочной частице
Ученые доказали, что загадочной частицы под название «стерильное нейтрино» не существует.

Иногда в науке важно не только что-то найти, но и четко понять, чего нет. Новые данные с детектора MicroBooNE в Фермилабе (Fermi National Accelerator Laboratory, Fermilab) выполнили именно эту работу, закрыв одну из давних страниц в физике частиц.

Все началось с аномалий. Еще в 90-х экспериментальные данные с детектора LSND в Лос-Аламосе (Los Alamos National Laboratory, LANL), а позже с MiniBooNE в Фермилабе показывали странности. Мюонные нейтрино превращались в электронные чаще, чем допускает Стандартная модель. Самым популярным объяснением последние 30 лет было стерильное нейтрино — гипотетическая четвертая разновидность, почти не взаимодействующая с веществом.

Эксперимент MicroBooNE создали как раз для проверки этой идеи. Ученые направляли пучки мюонных нейтрино в детектор, наполненный жидким аргоном. Логика проста: если стерильное нейтрино существует, должно фиксироваться больше электронных нейтрино, чем предсказывает обычная трехнейтринная модель. Детектор смотрел за взаимодействиями с рекордной точностью.

Данные, собранные с 2015 по 2021 год, говорят одно: избытка нет. «Увиденное согласуется с отсутствием осцилляций в стерильное нейтрино», — заявил Дэвид Карателли (David Caratelli), физик из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре (University of California, Santa Barbara, UCSB) и координатор анализа. Иначе говоря, частицы, которую тридцать лет искали, с высокой вероятностью не существует.

Что теперь? Аномалия, вскрытая LSND и MiniBooNE, никуда не делась. Ее все еще нужно объяснять. Просто список вариантов стал другим. «У нас гораздо более разнообразный набор теорий для изучения», — отмечает Карателли. Одни ученые проверяют гипотезы о фоновых фотонах, другие ждут новых экспериментов.

Опыт MicroBooNE стал переходным. Технологии, которые там отработали, — например, использование жидкого аргона для сверхчеткой «фотографии» событий, — теперь применяют в более масштабных проектах. Главный из них — эксперимент DUNE (Deep Underground Neutrino Experiment). Его детекторы будут размером с футбольное поле. Они займутся не только разгадкой старых нейтринных тайн, но и вопросами вроде преобладания материи над антиматерией во Вселенной.

#нейтрино #физика элементарных частиц #microboone #стерильное нейтрино
Источник: scitechdaily.com
Популярные новости

Американская компания HopFlyt возродила полукруглое крыло в своём новом VTOL Cyclone
+
Первое в истории вычислительное устройство созданное за 100 лет до нашей эры считало положение луны
1
Энтузиаст протестировал ПК на Core i7-4790K с одной и двумя GTX 570 в ряде игр
+
Telegram за сутки заблокировал более 100 тысяч каналов и групп по всему миру
+
TechInsider назвал отличия российского «Рассвета» от Starlink и других зарубежных систем
+
Logitech выпустила игровую мышь G PRO X2 SUPERSTRIKE с регулируемой тактильной обратной связью
2
Ростех приступил к созданию первого отечественного двигателя НК-3 для сверхлёгких космических ракет
+
Компания Arctic выпустила корпус Xtender Black (Clear Glass) с панорамным остеклением
+
Asus выпускает кабель ROG Equalizer 12V-2×6 для защиты разъёма видеокарты от расплавления
11
Sony выпустит телевизоры True RGB после 20 лет разработки
2
Windows 11 вскоре лишится панели управления Win32
1
Павел Дуров: Евросоюз усиливает цензуру в интернете и преследует Telegram за свободу слова
5
Microsoft начала удалять логотипы и фирменную символику Copilot из Windows 11
+
Теплозащита «Ориона» треснула в полёте: NASA уверено в безопасности экипажа
+
Энтузиаст протестировал ПК на Core i7-5820K с RX 580 и 32 ГБ ОЗУ в ряде популярных игр
1
Последняя версия драйверов принесла возможность поиграть в Crimson Desert на видеокартах Intel
+
В сеть попали изображения материнской платы на базе чипсета Nvidia N1
1
В Hardware Unboxed протестировали Core i9-12900K с DDR4 и DDR5 в играх и сравнили с Ryzen 7 5800X3D
2
В Max объяснили выбор названия и логотипа национального мессенджера
7
Apple выпустила обновление iOS 26.4.1 для исправления багов в iPhone
+

Популярные статьи

Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
342
Краткий обзор сериала «Землевладелец» (два сезона)
6
Прощай «народный» гейминг — почему видеокарт за $200 больше не будет
23
Обзор планшетного компьютера Ninkear S13 2026
3
Можно ли продать книгу, написанную с помощью нейронки
15

Сейчас обсуждают

Bernigan
23:31
Если на любых настройках то вроде тянет https://www.youtube.com/watch?v=INDL18vol8c
Прощай «народный» гейминг — почему видеокарт за $200 больше не будет
randomXP
23:23
Дополни, я не против))
Прощай «народный» гейминг — почему видеокарт за $200 больше не будет
brokencoin
22:53
Напоминает анекдот про горчицу, задницу и собаку
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Viverna
22:44
список не полный
Прощай «народный» гейминг — почему видеокарт за $200 больше не будет
Китя.
22:18
Леон злой такой. Идет наказывать амудэ.
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Шеша сидит с компа
21:50
Иди-ка ты к своей мамке, пусть она тебе задницу вытрет!
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Nvidia&Intel Hater
21:48
прости мой господин ,я обещаю быть послушным ,выполнять все твои желания и мечты . только не прогоняй меня
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Шеша сидит с компа
21:47
нищук с бомж картой МИР и немущина с сиреневым смартом, ты что радужный?
Краткий обзор сериала «Землевладелец» (два сезона)
Nvidia&Intel Hater
21:37
поздно мама спасать то ,что уже давно порвано
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Nvidia&Intel Hater
21:33
конечно
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
