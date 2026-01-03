Со-генеральный директор Samsung Чон Ён Хён сообщил, что ключевые клиенты признают возвращение компании на рынок памяти HBM.

Руководство Samsung Electronics сделало важное заявление о положении компании в критической технологической гонке. Речь идет о рынке высокопроизводительной памяти HBM, без которой сегодня немыслимы системы искусственного интеллекта.

Со-генеральный директор и глава чипового подразделения Samsung Чон Ён Хён (Kyung Kye-hyun) рассказал в новогоднем обращении о переломном моменте. По его словам, внешние клиенты теперь открыто говорят компании: «Samsung вернулся». Агентство Reuters, ссылаясь на его слова, уточняет: эта фраза — прямая отсылка к работе над перспективным стандартом HBM4. При этом Чон добавил, что работа еще не закончена.

Для Samsung это заявление — попытка перевернуть страницу. Компания, десятилетия лидировавшая на рынке обычной DRAM-памяти, потом серьезно отстала в переходе к эре HBM. Пока ускорители ИИ требовали все большей пропускной способности, Samsung столкнулась с техническими проблемами и, что критично, не смогла получить сертификацию своего HBM3 от NVIDIA (Nvidia Corporation) и AMD (Advanced Micro Devices, Inc.). Это открыло дорогу конкуренту — SK hynix (SK Hynix Inc.).

Теперь ставка сделана на следующее поколение. Технической основой для HBM4 в Samsung должна стать собственная разработка памяти DRAM 1c. Нынешние модули компании уже демонстрируют скорость до 11 Гбит/с. В контексте будущих ИИ-чипов такая пропускная способность становится не преимуществом, а базовым требованием. Это и объясняет возобновление интереса со стороны таких игроков, как NVIDIA.

У Samsung есть и стратегический аргумент. Компания обладает крупнейшими в мире собственными мощностями по производству DRAM. Эта интеграция позволяет, по мнению аналитиков, предлагать более агрессивные цены на HBM4, не жертвуя маржинальностью в краткосрочной перспективе. Такое ценовое давление может изменить расклад сил на всем рынке.

Аналитики Bernstein предполагают, что к 2027 году доля Samsung на рынке HBM может снова превысить долю SK hynix. Спрос со стороны ИИ растет так быстро, что места хватит всем крупным производителям — и Micron (Micron Technology, Inc.), и SK hynix, и Samsung. Но самые выгодные и престижные контракты всегда достаются технологическому лидеру.