NVIDIA прекратила поддерживать свою панель управления после двух десятилетий работы
Компания предлагает пользоваться новым приложением или скачивать старое из магазина Microsoft Store
Популярный на протяжении многих лет инструмент управления видеокартами, панель управления от NVIDIA, применялся для настроек от простых до сложных. Здесь можно поменять частоту обновления экрана, разрешение, настроить конфигурацию с несколькими мониторами, управлять 3D-параметрами.

Теперь разработчики прекращают поддержку панели управления. Об этом компания сообщила, представив драйверы GeForce для видеоигры 007 First Light. NVIDIA перестанет поддерживать панель управления для драйверов Game Ready и Studio. Пользователи карт NVIDIA RTX PRO продолжат получать поддержку панели управления, пока все функции профессионального уровня не будут перенесены в новое приложение NVIDIA.

Изображение: wccftech.com/NVIDIA

Уже установленные на компьютерах экземпляры панели управления продолжат работать до тех пор, пока не будет выполнена чистая установка драйверов NVIDIA. Желающие смогут устанавливать панель управления из магазина Microsoft Store, но они не смогут рассчитывать в будущем получать дополнительные функциональные возможности и патчи безопасности.

Компания рекомендует владельцам своих видеокарт устанавливать приложение NVIDIA, где есть вся необходимая функциональность с изменённым интерфейсом.

#nvidia #видеокарты #драйверы #панель управления
Источник: wccftech.com
