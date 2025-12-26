Российская экономика резко замедлила рост. По оценке Минэкономразвития, за первые одиннадцать месяцев 2025 года ВВП увеличился всего на 1%.

Цифры по итогам одиннадцати месяцев подвели черту под годом, который для экономики РФ оказался периодом резкого торможения.

Официальные данные Минэкономразвития (Минэка) показывают: рост российской экономики за январь-ноябрь составил всего 1% в годовом выражении. Если сравнить с результатом всего прошлого года (4,3%), то замедление получается более чем четырёхкратным.

В министерстве заявляют, что такая динамика соответствует их же прогнозу. Однако ноябрьские цифры обращают на себя внимание даже на этом фоне. В октябре ВВП еще прибавлял 1,6% к показателю годичной давности, а в ноябре рост составил лишь 0,1%. Частично в Минэке это объясняют календарным фактором — в прошлом месяце было на два рабочих дня меньше.

Эксперты, однако, видят более глубокие причины. На экономику давят санкции, которые создают проблемы с платежами, доступом к технологиям и кадрами. Доступность кредитов для бизнеса остается низкой.

Аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) полагают, что даже снижение ключевой ставки ЦБ ситуацию не исправит. Модель роста, которая раньше работала за счет роста зарплат, строительства и импортозамещения, сейчас больше не действует. Дополнительный риск — сочетание низких нефтяных цен и слишком сильного рубля. Такой сценарий может в конечном итоге привести экономику к рецессии.