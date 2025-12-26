Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Рост ВВП России замедлился в четыре раза по итогам января-ноября
Российская экономика резко замедлила рост. По оценке Минэкономразвития, за первые одиннадцать месяцев 2025 года ВВП увеличился всего на 1%.

Цифры по итогам одиннадцати месяцев подвели черту под годом, который для экономики РФ оказался периодом резкого торможения. 

Официальные данные Минэкономразвития (Минэка) показывают: рост российской экономики за январь-ноябрь составил всего 1% в годовом выражении. Если сравнить с результатом всего прошлого года (4,3%), то замедление получается более чем четырёхкратным.

В министерстве заявляют, что такая динамика соответствует их же прогнозу. Однако ноябрьские цифры обращают на себя внимание даже на этом фоне. В октябре ВВП еще прибавлял 1,6% к показателю годичной давности, а в ноябре рост составил лишь 0,1%. Частично в Минэке это объясняют календарным фактором — в прошлом месяце было на два рабочих дня меньше.

Эксперты, однако, видят более глубокие причины. На экономику давят санкции, которые создают проблемы с платежами, доступом к технологиям и кадрами. Доступность кредитов для бизнеса остается низкой.

Аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) полагают, что даже снижение ключевой ставки ЦБ ситуацию не исправит. Модель роста, которая раньше работала за счет роста зарплат, строительства и импортозамещения, сейчас больше не действует. Дополнительный риск — сочетание низких нефтяных цен и слишком сильного рубля. Такой сценарий может в конечном итоге привести экономику к рецессии.

#россия #экономика #ввп #рост #минэкономразвития #замедление
Источник: tass.ru
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Unisimka: Больше половины опрошенных россиян хотели бы получить кнопочный телефон в подарок
2
CGTN: В Китае запустили первую в мире сталелитейную линию на водороде мощностью миллион тонн
2
ChatGPT может начать искусно встраивать рекламу в свои ответы пользователям
+
На фоне дорогой RAM набирают популярность адаптеры SODIMM-DIMM
8
Первый российский арктический газовоз «Алексей Косыгин» передан заказчику
+
Покупатель пары Samsung 9100 PRO по ошибке получил две коробки SSD общей стоимостью $6000
2
Автозавод «Автотор» намерен использовать возможности открывшейся в России гигафабрики аккумуляторов
+
Tom's Hardware назвали топ-5 игровых OLED-мониторов на конец 2025 года
+
Гипотеза из американского сериала «Теория большого взрыва» получила развитие в реальной жизни
1
В Китае установили мировой рекорд, разогнав платформу на магнитной подушке до 700 км/ч за 2 секунды
3
Пентагон: Китай развивает истребители шестого поколения, новейшие РЛС и авианосцы
1
Пользователи активировали нативный драйвер NVMe и получили прирост скорости SSD на десятки процентов
+
18-ядерный Xeon 654 Granite Rapids-WS за $1300 в однопоточном режиме оказался равен Core i5-14400F
5
В Италии создан 5-цилиндровый мотоциклетный мотор мощностью 240 сил с необычной компоновкой
3
«Ростех» планирует сертифицировать мощный авиадвигатель ПД-35 через 2—3 года
+
Владелец GeForce RTX 5090 показал сгоревший дотла 16-контактный разъём
16
В МВД рассказали о новой версии мошеннической схемы «фейк-босс»
3
Пользователь вместо пары оплаченных им Samsung 9100 PRO на 2 ТБ получил две коробки SSD за $6 000
1
Дефицит чипов памяти спровоцировал увольнения в Google и скандалы в Microsoft
+
Xiaomi 17 Ultra подорожает в Китае на 10% по сравнению с предшественником
+

Популярные статьи

Как подготовиться к комфортному выживанию в условиях зомби-апокалипсиса — гипотетический сценарий
4
Фильм «Мушкетёры» Пола Андерсона — громкий 3D-эксперимент, прошедший мимо зрителя
2
Битва встроенных видеокарт Intel - HD Graphics 610 против HD Graphics 530
9
Тестирую ноутбук Samsung RV511 и сравниваю с MSI CX500 в Windows и Linux
34
Почему Sony PlayStation 5 в 2026 году — это лучшее игровое устройство
3
Обзор и тестирование Ninkear M7 – оцениваем возможности тихого и недорогого мини-ПК
3
Книги, которые не стыдно подарить геймеру и гику
+
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870I Edge TI EVO WIFI
2

Сейчас обсуждают

walet
22:24
Подключил 5090 к самому дешманскому ноунейм блоку? И правда, что тут могло пройти не так?
В Японии одобрен беспрецедентно высокий военный бюджет на 2026 год, превышающий $58 миллиардов
Пузо
22:18
Какой коммутатор? Пассивного переходника достаточно, но железо должно уметь делить линии (бифуркация). Я специально не искал такие переходники-адаптеры, но думаю что должны быть. 4 линии pcie развести...
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M560 объемом 1 ТБ
Кот Василий
22:13
Это уже третья новость на данную тему. Пьяные что ли? Две предыдущие сегодня: 1 overclockers.ru/blog/molexandr/show/246354/Shteker-kabelya-12V-2x6-rasplavilsya-provoda-goreli-ocherednaya-pechal-naya-...
Криптоблогер рассказал об упущенной выгоде в 130 миллионов долларов из‑за XRP
Роман Ефимочкин
21:47
Ты уже давно в ботах ))
В Японии одобрен беспрецедентно высокий военный бюджет на 2026 год, превышающий $58 миллиардов
Роман Ефимочкин
21:45
Брат, по количеству дизов ты впереди планеты всей. Не очень тебя жалует народ...
В Японии одобрен беспрецедентно высокий военный бюджет на 2026 год, превышающий $58 миллиардов
Chaтo-OverBoт
21:31
Криптоблохерам срочно проследовать в дупу.
Криптоблогер рассказал об упущенной выгоде в 130 миллионов долларов из‑за XRP
Vodoley-Barmaley
21:14
Какой 14700К? Я тебе про дешевые игро-рабочие сборки. Интел 12600К и т.д.
Поменял материнскую плату для Ryzen 5 5600X на топовую и пожалел или когда PCI-E 4.0 не радует
IRanPast
21:10
Да, какая разница, главное тебе место определили
В Японии одобрен беспрецедентно высокий военный бюджет на 2026 год, превышающий $58 миллиардов
shuler37
21:03
А ты кто такой, что бы тебе какие то доказательства прикладывать? И я не знаю откуда ты там вопишь.
В Японии одобрен беспрецедентно высокий военный бюджет на 2026 год, превышающий $58 миллиардов
Сергей Север
21:02
ЕСТЬ ТУПО СЛИВНЫЕ ТАНКИ. КАК БЫ ТЫ НЕ ИГРАЛ РАЗРАБЫ НЕ ДАЮТ ВЫИГРАТЬ МОЙ ПРИМЕР SENLAC 42% побед, 65% уровень владения взят и мастер также, дальше одни сливы играйте сами разрабы...
Как в игре World of Tanks мне удается обходить балансировщик, который контролирует процент побед
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter