С 1 января 2026 года электромобили в Китае должны будут укладываться в жесткие лимиты расхода энергии на километр

В мировом автопроме готовится прецедент. Китай, крупнейший рынок электромобилей, решил не просто рекомендовать, а в приказном порядке ограничить, сколько энергии они могут потреблять.

Новый национальный стандарт вступит в силу уже через 5 дней. Суть проста: для каждой весовой категории машины — свой предельный лимит расхода киловатт-часов на сто километров. Для популярных двухтонных моделей эта планка составит 15.1 кВт·ч. По сравнению с предыдущими рекомендациями требования ужесточают сразу на 11%.

Это не пожелание, а закон. Автопроизводителям придется под него подстраиваться. Модели, которые уже соответствуют норме, продолжат выпуск почти без изменений. Другим же придется срочно модернизировать технологии. Альтернатива — потерять право на льготное налогообложение или вовсе покинуть конвейер.

При этом для лидеров рынка вроде BYD или Geely новость — не шок. Многие их новые модели и так укладываются в будущий стандарт. Проблемы могут возникнуть у более тяжелых и «прожорливых» электромобилей.

Что это даст на практике? Производители обещают, что после доработок запас хода на той же батарее вырастет примерно на 7%. Влияние на вождение тоже будет, но как именно — пока детально не раскрывают.

Китайские власти рассматривают стандарт как инструмент для «зачистки» рынка от неэффективных моделей и стимул для технологий. Фокус — на снижение общего энергопотребления и помощи в достижении углеродных целей. По сути, это переход от количественного роста к качественному.

Ожидаемый эффект — ускорение технологической гонки, но уже не за размером батареи, а за умением экономно расходовать каждый киловатт. Остальному миру остается наблюдать, как эта мера повлияет на крупнейший в мире рынок электромобилей.