CGTN: В Китае запустили первую в мире сталелитейную линию на водороде мощностью миллион тонн
В Китае официально заработало первое в мире сталелитейное производство мощностью миллион тонн, где вместо угля используют водород. Линия принадлежит гиганту Baowu Steel и позволяет резко сократить выбросы углекислого газа.

Металлургия — одна из самых «грязных» отраслей в мире. Китай, будучи крупнейшим производителем стали, сделал шаг, который может изменить эту репутацию. В городе Чжаньцзян начал работать объект, который сами китайские СМИ называют первой в мире линией полного цикла по выпуску стали с почти нулевым углеродным следом.

Проект компании Baowu Steel вышел на полную мощность 23 декабря. Суть технологии — замена традиционного кокса водородом. Этот газ выступает восстановителем в специальной шахтной печи, превращая железную руду в так называемое железо прямого восстановления. Ключевой момент: в этой химической реакции почти не образуется CO2, который обычно в огромных объемах дает уголь.

Проще говоря, водород забирает кислород из руды, а на выходе получается не углекислый газ, а обычный водяной пар. Дальше полученное железо переплавляют в высококачественные стальные слябы уже в электропечах.

Эффект для экологии значительный. По данным CGTN, эта линия сокращает выбросы углекислого газа на 50-80% по сравнению с классической доменной печью. В цифрах это больше 3,14 миллиона тонн CO2 в год. Для наглядности: чтобы поглотить такой объем углекислого газа, потребовался бы лес площадью около 2000 кв. км.

Но дело не только в экологии. Есть и четкий экономический расчет. «Зеленая» сталь с минимальным углеродным следом — это билет на рынки, где действуют жесткие климатические правила. Например, в Евросоюзе работает механизм углеродного налога на границе (CBAM). Китайская сталь, произведенная по такой технологии, сможет эти пошлины избежать. Это особенно важно для тонких листов, которые идут на автомобили и высокотехнологичную продукцию.

Запуск состоялся в символичное время — под конец витайской 14-й пятилетки (2021-2025), где «зеленая» трансформация металлургии была ключевой задачей. В Поднебесной с 2021 года сертифицировали уже 126 предприятий экологически чистой стали.

#китай #экология #водород #выбросы co2 #декарбонизация #сталелитейная промышленность #baowu steel
Источник: news.cgtn.com
