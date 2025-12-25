Дилеры сообщают о планах АвтоВАЗа скорректировать стоимость всего модельного ряда Lada.

Российским автолюбителям, планирующим покупку Lada, возможно, стоит поторопиться.

Источники в дилерской среде, близкой к АвтоВАЗу, сообщают о готовящемся повышении цен. Речь идет не об одной модели, а обо всем семействе Lada — от Granta до Niva. Новые прайс-листы могут появиться уже в январе следующего года. Средний рост, по их оценкам, составит 2–3 процента.

В качестве причин дилеры называют несколько факторов. Это общая инфляция, увеличение налога на добавленную стоимость с 20 до 22 процентов, а также возросшая себестоимость производства, включая подорожание комплектующих.

При этом глава АвтоВАЗа Максим Соколов ранее отмечал, что в нынешнем году цены на Lada в среднем даже снизились на 5%. Он связывал это с жесткой конкуренцией и демпингом со стороны китайских брендов. Последнее официальное изменение цен касалось только Lada Vesta для нового модельного года, и там рост объяснили добавлением новых опций. Сейчас же, судя по информации дилеров, подорожание может носить общий характер.

Важно подчеркнуть, что официального подтверждения по данному вопросу от самого АвтоВАЗа на данный момент не поступало.