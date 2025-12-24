Судостроительный комплекс «Звезда» в Приморье передал заказчику танкер-газовоз «Алексей Косыгин». Это первое судно такого типа, построенное в России для работы в арктических льдах.

Российская верфь «Звезда» завершила строительство головного судна для арктических газовых проектов. Танкер-газовоз предназначен для самостоятельной навигации во льдах.

Церемония передачи состоялась на самой верфи в Большом Камне. Руководство предприятия подтвердило, что судно прошло все испытания и готово к эксплуатации. «Звезда» стала первой в стране верфью, построившей и сдавшей арктический газовоз.

Судно назвали в честь советского премьер-министра Алексея Косыгина. Это первое в серии из нескольких аналогичных танкеров для проекта «Арктик СПГ-2». Его главная функция — перевозка сжиженного природного газа по Северному морскому пути.

Конструкция корабля соответствует высокому ледовому классу ARC 7. Это означает, что он может самостоятельно двигаться через лед толщиной свыше двух метров. В его танки помещается более 172 тысяч кубических метров сжиженного газа. Для маневренности во льдах судно оснастили тремя мощными винто-рулевыми колонками отечественного производства.

Теперь, когда техническая задача решена, на первый план выходят вопросы эксплуатации. Эффективность нового судна будет зависеть от загрузки маршрута и способности находить покупателей для российского СПГ в условиях существующих внешнеэкономических ограничений.



