Компания Samsung представит пять новых игровых мониторов серии Odyssey. В анонсе значатся первые в мире модели с поддержкой 6K 3D без очков и рекордной частотой обновления 1040 Гц.

Игровой рынок мониторов ждет серьезный встряска. Samsung заявляет о выпуске устройств с характеристиками, которые переписывают существующие стандарты.

Линейка Samsung Odyssey 2026 года состоит из пяти моделей в сериях G9, G8 и G6. Флагманом стал 32-дюймовый Odyssey 3D G9 (G90XH). Это первый в мире игровой монитор с разрешением 6K и поддержкой 3D-изображения, для которого не нужны очки. Секрет в технологии отслеживания взгляда: датчики подстраивают глубину картинки под положение головы зрителя. Устройство работает в двух режимах: 6K при 165 Гц или 3K при 330 Гц.

Но есть модель и для фанатов безумной частоты кадров. 27-дюймовый Odyssey G6 (G60H) заявляет поддержку до 1040 Гц в разрешении HD (720p). Для более сбалансированного варианта предусмотрен режим 2K (QHD) при 600 Гц.

Три другие новинки вошли в серию G8. Две из них — 32-дюймовый G80HS и 27-дюймовый G80HF — используют IPS-матрицы. Первый повторяет двухрежимную схему флагмана: 6K@165 Гц или 3K@330 Гц. Второй предлагает 5K@180 Гц или 2K@360 Гц. Все три IPS-модели поддерживают AMD FreeSync Premium Pro и совместимы с NVIDIA G-Sync.

Завершает анонс 32-дюймовый Odyssey G8 (G80SH) на QD-OLED панели. Его козырь — качество картинки: 4K-разрешение, 240 Гц, высокая контрастность и поддержка VESA DisplayHDR True Black 500. Это также первый монитор в линейке с портом DisplayPort 2.1 UHBR20 для передачи несжатого 4K-видео с высокой частотой.

Публичный дебют новинок состоится на выставке CES 2026 в Лас-Вегасе в январе.