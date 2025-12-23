Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сделал необычное предложение. Он заявил, что готов оплатить процедуру ЭКО женщинам, которые захотят родить от него детей.

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что хочет увеличить количество своих биологических детей. Для этого он готов оплатить процедуру искусственного оплодотворения.

По информации The Wall Street Journal, бизнесмен выдвинул два главных требования к потенциальным матерям. Они не должны состоять в браке, а их возраст не может превышать 37 лет. Обсудив это в октябрьском интервью для подкаста Лекса Фридмана (Lex Fridman), Дуров отметил, что его возможные наследники смогут получить долю в его активах, но не раньше чем через три десятилетия.

Издание также приводит данные, что подобный метод уже помог появиться на свет более чем сотне детей предпринимателя в разных странах мира. Репродуктивный материал Дурова, по этим сведениям, находится в криохранилище одной из московских клиник.

Ранее, осенью прошлого года, партнёрша бизнесмена Юлия Вавилова сообщила о прервавшейся беременности.