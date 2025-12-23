Автоконцерн Mercedes-Benz заплатит почти 150 миллионов долларов для урегулирования дизельного скандала в США.

Автоконцерн Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group AG) вновь расплачивается за старые грехи. На этот раз компания согласилась выплатить около 150 миллионов долларов, чтобы урегулировать иски американских штатов, связанные с дизельными двигателями.

Коалиция генеральных прокуроров США объявила о соглашении с Mercedes. Сумма урегулирования составила $149,7 миллиона. Из них $120 миллионов направят штатам на борьбу с загрязнением воздуха. Остальные $29,7 миллиона — это штраф, который компания может уменьшить, если отремонтирует, выкупит или снимет с продажи автомобили с неисправным ПО.

Скандал касается более 211 тысяч дизельных автомобилей, проданных в США с 2008 по 2017 год. Сюда входят модели E-Class, GLK, ML, GLE, S-Class и фургоны Sprinter. Власти заявили, что скрытое программное обеспечение определяло, когда автомобиль проходил официальные испытания. В этот момент оно искусственно занижало выбросы оксидов азота (NOx), чтобы машина соответствовала нормам.

В обычных дорожных условиях система отключалась. Фактические выбросы тогда превышали допустимые в 30-40 раз. При этом компания рекламировала эти автомобили как «экологичные» и «чистые», что, по мнению прокуроров, вводило покупателей в заблуждение.

По условиям сделки, Mercedes также обязан предложить владельцам таких машин по $2000 за одобренное обновление программного обеспечения. Подать заявку можно до 30 сентября 2026 года. Компании запретили делать ложные заявления об экологичности своих дизелей впредь.

Это соглашение дополняет более раннее урегулирование Mercedes с федеральным правительством США на сумму $2,2 миллиарда. Вместе они показывают, во сколько в итоге обошлась компании стратегия с «обманным ПО».