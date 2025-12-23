Вице-премьер Дмитрий Патрушев высказался против идеи фиксировать цены на линейки продуктов.

Попытки административно сдержать рост цен на продукты могут обернуться для покупателей новыми проблемами. Об этом в интервью «Известиям» заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев, объяснив, почему правительство не пойдет по этому пути.

Фиксацию цен на целые категории товаров Патрушев назвал мерой, которая противоречит логике рынка. Ее итогом может стать не стабильность, а обратный эффект. Производители, столкнувшись с невыгодной ценой, просто сократят выпуск. В итоге на полках магазинов товаров станет меньше, а не дешевле. Вместо жесткого регулирования вице-премьер видит решение в другом инструменте — заключении соглашений регионов с торговыми сетями. Такие договоренности уже стабилизируют цены на социально значимые продукты: яйца, мясо, масло и овощи.

Эти заявления прозвучали на фоне подведения итогов сельхозгода. Патрушев сообщил, что урожай зерна в чистом весе составил около 137 миллионов тонн. Это один из лучших показателей в новейшей истории, несмотря на возвратные заморозки, засуху и дожди. Поставлены рекорды по сбору зернобобовых, плодов и ягод, рапса и сои. Урожай сои, для сравнения, вырос более чем вдвое с 2017 года.

Внешнеэкономическая конъюнктура сейчас сложнее. Мировые цены на зерно упали, и это отразилось на экспорте. Если в прошлом сезоне Россия отгрузила за рубеж рекордные 70 миллионов тонн зерновых, то в текущем прогнозирует 53–55 миллионов. Патрушев подчеркнул, что Россия остается надежным поставщиком, и объемы могут вырасти при изменении цен.

Отдельно вице-премьер коснулся темы импортозамещения семян. Задача по самообеспеченности в 75% еще не достигнута, но прогресс есть. Три года назад показатель составлял около 60%, теперь планируют выйти на 70%. Особенно заметны успехи там, где раньше была полная зависимость от импорта. Рынок семян сахарной свеклы, например, уже примерно на 20% может обеспечиваться отечественными семенами. Таких результатов удалось достичь за счёт господдержки селекции и разумных ограничений на ввоз иностранных семян.