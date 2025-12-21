Китайская корпорация Tencent получила доступ к мощнейшим чипам NVIDIA для искусственного интеллекта, несмотря на экспортные ограничения США.

Американские санкции должны были ограничить доступ китайских компаний к самым современным технологиям. Но, кажется, бизнес нашел способ обойти эти правила, не нарушая их напрямую.

Как сообщает Wccftech со ссылкой на Financial Times, китайский технологический гигант Tencent заключил крупную сделку. Компания арендовала доступ к мощным чипам NVIDIA Blackwell B200 через японскую неооблачную платформу Datasection. Сумма контракта превышает 1.2 миллиарда долларов.

Ключевой момент в том, что американские экспортные ограничения запрещают прямые поставки таких чипов в Китай, но не накладывают столь же жестких запретов на аренду вычислительных мощностей за рубежом. Этой формальной лазейкой в правилах Tencent и воспользовался, получив удаленный доступ к оборудованию, которое не может легально приобрести.

Аренда через третьи стороны становится популярной стратегией для китайских компаний. Аналитики Bernstein Research считают, что для них это может быть даже выгоднее, чем покупка разрешенных к поставке чипов вроде H200. Мощности, доступные через аренду за границей, значительно превосходят то, что есть на внутреннем рынке.

При этом сами чипы физически находятся за пределами Китая, предположительно в дата-центрах в Японии и Австралии. Tencent использует их удаленно. Формально компания не нарушает американские ограничения, так как не ввозит оборудование на свою территорию. Но по факту она получает в распоряжение технологии, доступ к которым Вашингтон пытался заблокировать.