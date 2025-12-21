Сайт Конференция
Global_Chronicles
Китайская Tencent нашла способ использовать чипы NVIDIA Blackwell B200, несмотря на санкции США
Китайская корпорация Tencent получила доступ к мощнейшим чипам NVIDIA для искусственного интеллекта, несмотря на экспортные ограничения США.

Американские санкции должны были ограничить доступ китайских компаний к самым современным технологиям. Но, кажется, бизнес нашел способ обойти эти правила, не нарушая их напрямую.

Как сообщает Wccftech со ссылкой на Financial Times, китайский технологический гигант Tencent заключил крупную сделку. Компания арендовала доступ к мощным чипам NVIDIA Blackwell B200 через японскую неооблачную платформу Datasection. Сумма контракта превышает 1.2 миллиарда долларов.

Ключевой момент в том, что американские экспортные ограничения запрещают прямые поставки таких чипов в Китай, но не накладывают столь же жестких запретов на аренду вычислительных мощностей за рубежом. Этой формальной лазейкой в правилах Tencent и воспользовался, получив удаленный доступ к оборудованию, которое не может легально приобрести.

Аренда через третьи стороны становится популярной стратегией для китайских компаний. Аналитики Bernstein Research считают, что для них это может быть даже выгоднее, чем покупка разрешенных к поставке чипов вроде H200. Мощности, доступные через аренду за границей, значительно превосходят то, что есть на внутреннем рынке.

При этом сами чипы физически находятся за пределами Китая, предположительно в дата-центрах в Японии и Австралии. Tencent использует их удаленно. Формально компания не нарушает американские ограничения, так как не ввозит оборудование на свою территорию. Но по факту она получает в распоряжение технологии, доступ к которым Вашингтон пытался заблокировать.

#nvidia #китай #искусственный интеллект #чипы #ии #tencent #санкции сша #аренда мощностей
Источник: wccftech.com
Сейчас обсуждают

_x86_64s
21:19
ты наверное горд что со всего русского языка, смог слепить такую длинную фразу , причем примерно треть своей традиционой как ты нам тут заливаешь семье показать это будет стыдно.... Живи с мыслью чтоб...
Как Neolurk вводит в заблуждение своих читателей относительно дистрибутива Chimbalix
Никита Абсалямов
21:16
Аргумент простой, у вас написано "устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги" - как так получается что ваше "общее", никогда не включает в себя такое "частное" как товар "рабочая сила"?...
Перспективы дезинфляции в России
Parlous
21:15
я трус, смелый здесь только ты и то только потому что ты анонимный голубой в гавно?
Как Neolurk вводит в заблуждение своих читателей относительно дистрибутива Chimbalix
_x86_64s
21:15
ну ты же понимашь, что ты такой смелый потому что анонимный
Как Neolurk вводит в заблуждение своих читателей относительно дистрибутива Chimbalix
Parlous
21:14
Тебя греют мысли про гавно и голубых?
Как Neolurk вводит в заблуждение своих читателей относительно дистрибутива Chimbalix
Никита Абсалямов
21:14
Определение на то и определение, что раскрывает суть, а не перечисляет признаки. А суть инфляция простая - последовательно и запланированное снижение цены рабочей силы, для изъятие дополнительной приб...
Перспективы дезинфляции в России
_x86_64s
21:13
Меня греет мысль, что ты вот сейчас куражишься, но язычок тебя подведет.... и получишь ты счет из стоматологии "а ты , а сам..."?
Как Neolurk вводит в заблуждение своих читателей относительно дистрибутива Chimbalix
Parlous
21:12
как это долго не было, ты постоянно эти две свои мысли толкаешь, ты голубой в гавно?
Как Neolurk вводит в заблуждение своих читателей относительно дистрибутива Chimbalix
_x86_64s
21:11
Смотри этих слов долго не было, и ты их опять произнес... у кого что болит.(не отпускают эти мысли тебя) "а ты , а сам..."?
Как Neolurk вводит в заблуждение своих читателей относительно дистрибутива Chimbalix
Parlous
21:10
а как тебя понять если у тебя в башке только две мысли про голубизну и говно ?
Как Neolurk вводит в заблуждение своих читателей относительно дистрибутива Chimbalix
