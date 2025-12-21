Сайт Конференция
Global_Chronicles
Китай нарастил производство броневой стали на 30% для выпуска военной техники
Китайская государственная сталелитейная компания сообщила о значительном ускорении производства. Выпуск специальной броневой стали для нужд обороны вырос на 30%.

В сфере оборонной промышленности скорость производства материалов часто определяет общие возможности. Новости из Китая указывают на серьезный сдвиг в этой области.

Государственный концерн Inner Mongolia First Machinery Group, входящий в гигантский оборонный холдинг China North Industries Group Corporation (NORINCO), заявил о прогрессе. Его инженеры устранили технологические «узкие места» на производстве. В итоге выпуск броневой стали вырос на 30%. Иначе говоря, критически важный материал для армии теперь производят почти на треть быстрее.

Здесь важен контекст. Броневая сталь — не просто металл. Ее производство требует жесткого контроля за химическим составом, точной термообработки и гарантий качества в каждой партии. Даже мелкий дефект в листе может привести к катастрофе на поле боя. Наладить быстрое и массовое производство такого материала — сложная техническая задача.

При этом в США наблюдается противоположная тенденция. Компания Cleveland-Cliffs (Cleveland-Cliffs Inc.) недавно закрыла свой крупный завод по обработке листового металла в Коншохокене (Conshohocken), штат Пенсильвания (Pennsylvania). Этот завод десятилетиями поставлял броневую сталь для кораблей ВМС США и бронетехники армии. Причина закрытия — финансовая, производство стало нерентабельным.

Китайские власти, согласно South China Morning Post (SCMP), делают ставку на долгосрочные инвестиции в отрасль. Модернизация завода в Китае — часть этой стратегии. Ускорение на 30% означает, что производственные линии смогут быстрее обеспечивать сырьем конечных изготовителей вооружений. Это напрямую влияет на потенциальные темпы выпуска новых танков, боевых машин и, вероятно, элементов корабельной брони. Вопрос не в качестве, которое должно оставаться неизменно высоким, а в объемах и скорости, с которой эти объемы теперь могут поступать на сборочные цеха.

#китай #военное производство #сталелитейная промышленность #броневая сталь
Источник: scmp.com
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter