Компании NVIDIA и SK hynix совместно разрабатывают специализированный твердотельный накопитель для задач искусственного интеллекта

Гонка технологий для искусственного интеллекта смещает фокус с процессоров на систему памяти. Теперь нейросетям понадобится не просто быстрый накопитель, а принципиально другой, заточенный под их специфические нужды.

Как сообщает издание WCCFTech со ссылкой на корейские источники, проект «Storage Next» нацелен на решение ключевой проблемы — «бутылочного горлышка» при инференции, то есть работе уже обученной нейросети. Текущие модели требуют мгновенного доступа к миллиардам параметров, и обычная память DRAM или даже высокоскоростная HBM с этой задачей справляются не идеально.

Новый «AI SSD» должен создать дополнительный, оптимизированный слой псевдопамяти. Архитектура обещает увеличить производительность в таких задачах примерно в десять раз по сравнению с корпоративными SSD-накопителями. По сути, это попытка перенести логику работы с памятью, которую NVIDIA уже опробовала, интегрируя GDDR7 прямо в чипы Rubin CPX, на уровень накопителей.

При этом анонс такого продукта может стать очередным испытанием для рынка. Сейчас цепочки поставок микросхем NAND и так испытывают давление из-за спроса со стороны центров обработки данных и телеком-гигантов. Появление нового массового продукта премиум-класса для ИИ может вызвать дефицит и рост цен, как это уже произошло с памятью DRAM. SK hynix планирует показать прототип к концу 2026 года, а коммерческий выпуск наметили на 2027-й.