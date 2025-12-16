Сайт Конференция
PoZiTiv4iK
Wildberries & Russ стала владельцем парфюмерно-косметической сети «Рив Гош»
Объединенная компания Wildberries & Russ (ООО «РВБ») официально объявила о покупке парфюмерно-косметической сети «Рив Гош». Сумма сделки стороны не раскрывают.

Крупнейший российский маркетплейс в очередной раз перешел от слов к делу. После заявлений о партнерстве с «Рив Гош» он решил не останавливаться на полумерах и просто купил сеть. 

Пресс-служба ООО «РВБ» — так теперь называется объединенная компания Wildberries & Russ — подтвердила сделку. Все документы уже подписали и провели через необходимые процедуры. Информация о возможной покупке просачивалась еще в сентябре, но тогда компании ограничились лишь заявлением о сотрудничестве. В его рамках больше 250 магазинов «Рив Гош» начали работать как пункты выдачи заказов маркетплейса.

В Wildberries рассчитывают, что новый актив поможет им в двух направлениях. Во-первых, это усиление омниканальности. Бренд «Рив Гош» получит мощный онлайн-канал сбыта через площадку маркетплейса. Во-вторых, сама сеть Wildberries пополнит свой ассортимент косметикой и парфюмерией, сделав их доступнее для покупателей из отдаленных регионов.

Согласно данным реестра юрлиц, теперь оператору сети — ООО «Аромалюкс» — полностью принадлежит ООО «РВБ». Ранее у «Аромалюкса» были другие собственники. Основным владельцем через офшорную структуру считалась Инна Мейер, чей супруг Август Мейер ранее входил в число совладельцев обанкротившейся сети «Юлмарт».

Финансовое состояние «Рив Гош» перед сделкой сложно назвать блестящим. Отчетность за 2024 год показывает выручку в 37.4 миллиарда рублей, но при этом чистый убыток в 1.5 миллиарда. Для Wildberries покупка выглядит как приобретение известного, но ослабленного бренда с готовой розничной сетью, которую можно быстро интегрировать в свою экосистему.

#россия #wildberries #russ #ретейл #рив гош
Источник: rbc.ru
