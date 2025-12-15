Сайт Конференция
PoZiTiv4iK
Шэньчжэньский метрополитен тестирует «собаку-поводыря» с ИИ для людей с нарушениями зрения
Метрополитен китайского города Шэньчжэнь запустил пробный проект по сопровождению пассажиров с нарушением зрения. Роботизированная собака по имени Сяосуань помогает им ориентироваться в метро.

Вместо живой собаки-поводыря — робот. Вместо трости — голосовые команды. Один из китайских метрополитенов запустил сервис, который раньше существовал только в концептах.

Робот по кличке Сяосуань, что значит «Чесночок», начал работу на станции Хуанмуган. Это первое в мире подобное применение в системе железнодорожного транспорта, утверждает издание Global Times. Устройство использует камеры, датчики и алгоритмы ИИ для навигации. Оно самостоятельно строит маршрут, обходит препятствия и ведёт человека к нужному выходу или лифту по голосовой команде.

Пока что проект работает в тестовом режиме. Первый месяц робота будет сопровождать специальный сотрудник метро — на всякий случай, для подстраховки. Если испытания пройдут успешно, таких роботов планируют разместить и на других станциях Шэньчжэня.

Пассажиры, которые уже опробовали новинку, остались довольны. Один из них сравнил робота с собственными глазами. Другой отметил, что электронный поводырь сосредоточен на задаче и не отвлекается, что придает уверенности. Для оператора метро это еще и способ улучшить сервис в рамках подготовки к Национальным играм для людей с ограниченными возможностями.

Технически Сяосуань — это набор современных разработок. В его основе лежат системы 3D-зондирования, сложное планирование маршрута и большие языковые модели для понимания команд. После выполнения задачи робот по голосовой команде сам возвращается на зарядную станцию. Получится ли у него заменить классических собак-поводырей в шумной и людной подземке, покажет ближайший месяц.

#китай #искусственный интеллект #ии #метро #шэньчжэнь #робот-поводырь
Источник: globaltimes.cn
