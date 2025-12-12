Илон Маск (Elon Musk) открывает собственный офис на заводе Samsung (Samsung Electronics Taylor Fab) в американском штате Техас.

Когда два гиганта индустрии — производитель электромобилей и полупроводниковый конгломерат — заключают многомиллиардную сделку, это одно дело. Но когда гендиректор клиента лично переезжает на фабрику поставщика, это уже нечто большее.

Именно это сейчас и произошло. Во время визита председателя правления Samsung Ли Джэ Ёна на новый завод компании в городе Тейлор (штат Техас, США) состоялась его встреча с Илоном Маском (Elon Musk). Результат оказался очень конкретным. Маск запросил и получит собственный кабинет прямо на территории фабрики. Его цель — лично контролировать производственные линии и ускорять процесс обратной связи.

Завод в Тейлоре — огромный проект Samsung с инвестициями более 50 триллионов вон (около 2,7 триллиона рублей по текущему курсу). Он вот-вот начнет работу. А Tesla, со своей штаб-квартирой в Остине, находится всего в 45 минутах езды. Это логистически идеально.

Причина такого тесного сотрудничества лежит в специфике нынешней эпохи. Полупроводники для ИИ и автономного вождения превратились в стратегический ресурс. Tesla заключила с Samsung крупный контракт на $16,5 млрд для производства чипа следующего поколения AI6. Но Маску этого мало. Он опасается, что даже такие партнеры, как Samsung или TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), не смогут удовлетворить будущий спрос Tesla. Еще больше его беспокоит зависимость от геополитически нестабильного Тайваня, где базируется TSMC.

Отсюда и стремление создать независимую цепочку поставок прямо в США. Альянс с Samsung, готовой строить фабрики на американской земле, идеально ложится в эту стратегию. Samsung же, доля которой на мировом литейном рынке составляет лишь 8% против 70% у TSMC, получает колоссального заказчика и шанс догнать лидера.

Теперь это больше чем отношения «клиент-поставщик». Это эксперимент, где заказчик напрямую встраивается в процесс — от проектирования чипа до упаковки.