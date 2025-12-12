Сайт Конференция
PoZiTiv4iK
Disney вложит $1 млрд в OpenAI и передаст свои персонажи в Sora для создания ИИ-видео с ними
Disney и OpenAI заключили масштабное партнерское соглашение. Медиагигант вложит в разработчика ChatGPT $1 млрд и предоставит ему доступ к обширной библиотеке своих персонажей для создания ИИ-контента.

Мир развлечений и передовых технологий заключили одну из самых ожидаемых и в то же время спорных сделок. Disney официально открывает свои сокровищницы для нейросетей OpenAI.

Соглашение рассчитано на три года. По его условиям, нейросеть Sora от OpenAI сможет создавать короткие видео с персонажами Disney, Marvel, Pixar и Star Wars. Пользователи будут придумывать сюжеты, а ИИ — генерировать ролики для соцсетей. Самые интересные работы попадут в специальный раздел на Disney+.

Речь идет о более чем 200 персонажах. В начале будущего года в Sora должны появиться Микки Маус, Золушка, Симба, Лило и Стич, а также герои из «Мстителей», «Звездных войн» и многих анимационных хитов. Важный нюанс: соглашение не касается использования реальных изображений или голосов актеров. Только анимированные и стилизованные версии.

Но партнерство не ограничивается лицензией на контент. Disney становится крупным корпоративным клиентом OpenAI. Компания будет использовать API для разработки новых инструментов и функций внутри своих сервисов, включая стриминг-платформу Disney+. ChatGPT также внедрят для внутреннего использования сотрудниками.

Самая весомая часть сделки — финансовая. Disney инвестирует $1 млрд в акционерный капитал OpenAI и получит варранты на покупку дополнительных акций. Фактически, медиагигант не просто покупает услуги, а становится стратегическим инвестором и совладельцем части технологий.

Обе стороны подчеркивают «ответственное» использование ИИ. Они обещают внедрить возрастные ограничения и меры контроля, чтобы предотвращать создание вредоносного контента и защищать права создателей. Однако конкретные механизмы такой защиты пока неясны.

Этот альянс ставит Disney в авангарде крупных медиакомпаний, которые решили не судиться с генеративным ИИ, а возглавить этот процесс. Они рискуют вызвать недовольство части творческого сообщества, но зато получают прямой доступ к самым передовым инструментам и миллиардной аудитории, которая уже экспериментирует с нейросетями.

#искусственный интеллект #openai #ии #инвестиции #marvel #star wars #disney #sora
Источник: thewaltdisneycompany.com
