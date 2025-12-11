Юрист рассказал о последствиях неправильной перевозки елки на авто

Новогодние хлопоты могут добавить водителю проблем с ГИБДД. Юрист Михаил Салкин напомнил о правилах, которые многие игнорируют, везя домой лесную красавицу.

Сама по себе перевозка дерева на крыше не запрещена. Ключевой момент — это безопасность. Елка ни в коем случае не должна закрывать обзор, световые приборы и, что самое важное, государственный номерной знак. Если ветки скроют номер, инспектор имеет полное право выписать штраф в 5000 рублей. Или лишить прав на срок до трех месяцев.

Есть и другие подводные камни. Например, размеры. Если дерево выступает за габариты машины больше чем на 40 сантиметров, начинают действовать уже правила перевозки крупногабаритных грузов. Это отдельная история с другими требованиями.

При этом мало просто довезти. Юрист рекомендует сохранить чек из магазина или с рынка. Этот документ подтвердит, что елка куплена легально, а не срублена в ближайшем лесу. Отсутствие чека может вызвать лишние вопросы. Как отмечает юрист Алла Георгиева, самовольная вырубка дерева может повлечь серьезную ответственность, вплоть до уголовной, если ущерб будет признан крупным.