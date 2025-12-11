Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Юрист Салкин: неправильная перевозка ёлки на автомобиле может привести к штрафу или лишению прав
Юрист рассказал о последствиях неправильной перевозки елки на авто

Новогодние хлопоты могут добавить водителю проблем с ГИБДД. Юрист Михаил Салкин напомнил о правилах, которые многие игнорируют, везя домой лесную красавицу.

Сама по себе перевозка дерева на крыше не запрещена. Ключевой момент — это безопасность. Елка ни в коем случае не должна закрывать обзор, световые приборы и, что самое важное, государственный номерной знак. Если ветки скроют номер, инспектор имеет полное право выписать штраф в 5000 рублей. Или лишить прав на срок до трех месяцев.

Есть и другие подводные камни. Например, размеры. Если дерево выступает за габариты машины больше чем на 40 сантиметров, начинают действовать уже правила перевозки крупногабаритных грузов. Это отдельная история с другими требованиями.

При этом мало просто довезти. Юрист рекомендует сохранить чек из магазина или с рынка. Этот документ подтвердит, что елка куплена легально, а не срублена в ближайшем лесу. Отсутствие чека может вызвать лишние вопросы. Как отмечает юрист Алла Георгиева, самовольная вырубка дерева может повлечь серьезную ответственность, вплоть до уголовной, если ущерб будет признан крупным.

#штраф #новый год #пдд #елка #перевозка
Источник: news.ru
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Во Франции обнаружили клад из 40 000 римских монет, зарытый 1700 лет назад в полу дома
2
ПК с i9-14900KF в паре с 64 ГБ DDR5 и RTX 4070 Ti Super был куплен за пятую часть его реальной цены
10
9to5Google: Apple и Google упростят перенос данных с iPhone на Android и обратно
1
Core Ultra X9 388H оказался до 21% быстрее Ultra 9 285H в Geekbench и обошёл даже Ryzen AI MAX+ 395
+
В ОАЭ продали самый дорогой суперкар McLaren F1 в мире
+
Ремейк Assassin’s Creed IV Black Flag получил возрастной рейтинг PEGI
1
Твердотельные накопители Mini-SSD компании BIWIN выходят на потребительский рынок
+
В озере Онтарио обнаружена хорошо сохранившаяся двухмачтовая шхуна постройки начала XIX века
+
Ученые предложили новую концепцию варп-двигателя на основе известных законов современной физики
5
Новый российский электровоз «Орлец» вышел на финальные испытания перед запуском в серию
+
В XDA назвали 3 причины избегать покупки TN-мониторов в 2026 году
6
Новый российский трамвай «Синара» прошёл сертификацию и готов к серийному выпуску
+
В Саратовской области появится первый в России завод по переработке промышленной пыли
+
Патч KB5070311 для Windows 11 устранил сбои видеокарт AMD в ARC Raiders и ряде других игр
+
ВМС США планируют разработать новый железнодорожный вагон для перевозки баллистических ракет
1
Геологи выяснили причину асимметричного остывания полушарий Земли
+
Защищённые смартфоны DOOGEE S200 VIP Edition и S200 X VIP Edition станут находкой для любителей активного отдыха
+
Microsoft анонсировала крупное обновление для Windows 11, которое повысит игровую производительность
1
Комплекты памяти DDR5 большой емкости стоят дороже видеокарты GeForce RTX 5090
+
Еще одна единица УТС-800 приступила к летным испытаниям
+

Популярные статьи

Будущее Steam и PlayStation под вопросом — впереди самый сложный период для игровой индустрии
6
«Иллюзия обмана 3» — это уже не магия (субъективный обзор)
2
Про Су-47 «Беркут» — уникальный экспериментальный истребитель с крылом обратной стреловидности
3
Запасной компьютер дома - для чего пригодится и как собрать его за копейки в 2025 году
5
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
255
Почему я считаю 2025 год самым неудачным в истории Steam — обзор главных проблем и просчетов Valve
15
«Обнаружен вирус» или как нас выживают с Windows 10
15
Этика в эпоху технического прогресса — будущее настало раньше, чем мораль успела подготовиться
9
Как я заставил Windows 10 летать на своём древнем ноутбуке
4
Краткий обзор легендарной медиафраншизы «Хэллоуин»
+

Сейчас обсуждают

ZiC
14:29
А вы батенька оптимист! Сколько уже этих проектов было. Где они все? Ну да на военку это работает как в общем и в СССР там все более менее нормально. А в мирной жизни? Все технологии заграничные или и...
Честный разговор о российской микроэлектронике: техсбор и «прекрасное далёко»
pasha999
14:27
Ну да.конечно же.Ну так у меня тогда Крей дома стоит.щас фотку найду с инета.Под стол лень лезть).Два клоуна вы
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
Кот Шрёдингера
14:26
ему было лень лезть под стол разбирать комп и фотографировать ,поэтому он взял похожее фото из инета ,это что преступление? вот вы ни какого фото не представили кроме фейков
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
pasha999
14:25
Все мой -даже Шишкинс грамотней пишет.А он гастер.А твое Ниши -мм.конфетка.Признавайся,что ты даже коррекционную школу не закончил
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
Терминатор
14:25
Да все мой. мне выкладывать чужие не интересно.
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
pasha999
14:24
в тот раз тоже скрин твой был хахахахааха.Завидовать что Непран чмо -это пипец смешно
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
Терминатор
14:23
Тебе ли это говорить мой картинги уже не произвольно обстрелял не раз от зависти.
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
pasha999
14:23
Нее -там он пистил что это его карта -а там ничего его небыло.а тут он во всей красе
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
Кот Шрёдингера
14:23
ну так и картинки ,скрины Непрана это то же художественная композиция, какие проблемы ?
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
pasha999
14:22
Лизни глубже ему.покажи еще раз скрин гпу з ворованный с инета с датой 22 год ))) Глубже работай
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter