Аудитория ИИ-ассистента «Алиса» от Яндекса показала резкий рост. За три месяца количество ежемесячных пользователей увеличилось с 40 до 65 миллионов.

ИИ-«Алиса» переживает бум популярности. Цифры говорят сами за себя, но куда интереснее причина этого роста.

По данным Яндекса, с сентября по декабрь текущего года месячная аудитория «Алисы» подскочила с 40 до 65 миллионов человек. Ежедневно чатом с ИИ-помощником пользуются 4,5 миллиона. В компании объясняют такой скачок внедрением новых моделей и функций.

Но главное — изменилась сама роль ассистента. По словам Дмитрия Масюка из Яндекса, «Алиса» для многих перестала быть просто утилитарным инструментом. Люди начали использовать ее как собеседника для поддержки, иногда даже психологического. Делятся тем, чем не готовы поделиться с друзьями или супругами. Иначе говоря, ИИ стал ближе.

При этом в фокусе разработки остается «базовая умность» — универсальность в ответах на любые вопросы, от сложных технических до детских. Ее прогресс компания измеряет на корзине из двух тысяч реальных запросов российских пользователей. По итогам таких тестов, как отмечают в Яндексе, виден хороший прогресс. В итоге вышло, что рост обеспечила не только технология, но и неожиданная эмоциональная связь, которую люди стали находить в общении с этим ИИ.