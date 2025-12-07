Компания Intel неофициально подтвердила разработку новой дискретной видеокарты. Данные об устройстве с кодовым именем BMG-G31 появились в обновлении фирменного программного обеспечения.

Официального анонса нет, но сомнений почти не осталось. Intel готовит к выходу новую дискретную видеокарту, и скрыть этот факт у компании не вышло.

Слухи о BMG-G31, флагмане линейки Battlemage, циркулировали месяцами. Теперь они перешли в плоскость фактов. В свежем обновлении драйверов и софта, в частности в утилите VTune Profiler, разработчики прямо прописали поддержку этого графического процессора. Это стандартная практика — подготовить софт заранее, но для публики такая находка служит железным доказательством.

Кое-какие технические детали тоже просочились. Судя по данным, карта получит 32 ядра архитектуры Xe2 и будет оснащена 16 ГБ памяти GDDR6 с 256-битной шиной. Конфигурация выглядит солиднее, чем у текущей модели B580 с ее 12 ГБ и 192-битной шиной. Явный апгрейд.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что полноценный дебют новинки стоит ждать на выставке CES в январе 2026 года. Intel наверняка захочет представить ее вместе с новыми процессорами Panther Lake, чтобы создать максимальный резонанс. Пока компания хранит молчание, но ее же собственное программное обеспечение уже все рассказало.