Врач-ортодонт раскритиковала набирающий популярность метод улучшения сна. Заклеивание рта специальными лентами, по ее словам, не только не имеет научного обоснования, но и чревато серьезными последствиями для здоровья.

В погоне за здоровым сном и красивым лицом люди иногда идут на странные эксперименты. Один из таких трендов — заклеивать рот на ночь — теперь получил жесткую оценку специалиста.

Идея выглядит просто: специальный тейп не дает рту открыться, вынуждая дышать носом. Сторонники метода обещают борьбу с храпом, свежее дыхание и даже более правильное дыхание диафрагмой. Но вот доказательств, что это безопасно и действительно работает, просто нет. Крупных серьезных исследований никто не проводил.

А риски при этом весьма конкретные. Представьте, нос ночью заложило. Резервный путь для воздуха — рот — оказывается наглухо заклеен. Это прямой путь к гипоксемии, то есть падению уровня кислорода в крови. Для людей с астмой, апноэ или проблемами с сердцем такая практика особенно опасна. Мозг, недополучая кислород, ответит утренней головной болью, чувством разбитости и внезапными пробуждениями от удушья.

При этом метод не лечит причину храпа, а грубо ее маскирует. Искривленная перегородка или аллергический ринит никуда не денутся от ленты на губах. Более того, тейп может создать избыточное давление в носоглотке и даже усугубить храп. Для людей с нарушениями прикуса это и вовсе опасно: фиксируя челюсть в одном положении, лента перегружает сустав, что может усилить имеющиеся проблемы.

Кожа вокруг губ тоже вряд ли скажет спасибо за регулярный контакт с клеем — возможны раздражение и аллергия. Врач-ортодонт Ксения Софроницкая, прокомментировавшая подобного рода советы, настаивает: искать причину плохого сна и храпа нужно не в соцсетях, а в кабинете у специалиста.