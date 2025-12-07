Сайт Конференция
PoZiTiv4iK
США заказали в Канаде 20 бронеавтомобилей на $7 млн на фоне торговых споров между этими странами
Американская иммиграционная и таможенная полиция (ICE) разместила заказ на 20 бронированных автомобилей у канадского производителя Roshel.

Лозунг «Америка превыше всего» — один из ключевых для нынешней администрации Дональда Трампа (Donald John Trump). При этом одно из ее силовых ведомств нашло поставщика броневиков за пределами страны.

Контракт на 20 автомобилей Roshel Senator обойдется в $7,2 миллиона. Машины обеспечивают защиту уровня B7, то есть выдерживают обстрел из винтовок калибра 7,62 мм. Это второй заказ у канадской компании: ранее Госдепартамент США купил у Roshel уже 25 таких же броневиков.

Сделка выглядит необычно на фоне торговых споров между Вашингтоном и Оттавой. Однако, как пишет издание Carscoops, у американской Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) не было выбора. Roshel оказалась единственной компанией, способной выполнить требования и поставить технику всего за 30 дней.

Премьер канадской провинции Онтарио Даг Форд (Doug Ford) прокомментировал заказ с иронией. Он заявил, что его регион готов выполнять заказы для любой точки мира, и хорошо, что американцы обратились именно к ним.

#сша #канада #бронеавтомобили #roshel #ice
Источник: carscoops.com
Сейчас обсуждают

[IRanPast]
09:53
Валв объяснила зачем выпускает этот продукт. Если ты такой тяжёлый и не можешь найти и посмотреть это на ютубе, то это твои проблемы
Ars Technica: Игровая производительность SteamOS оказалась существенно ниже оной у Windows 11 25H2
Евгений Вислобоков
09:43
Ну ресайклинг в же очень давно используется на дорогах в России. А вот "новые" фракции щебня принимали для гармонизации с европейскими нормами. Не для улучшения, а что бы у нас было как и у них.
В российских регионах осваивают ресайклинг и еврощебень для ремонта дорог
TM1
09:40
От гуманодроида убежать - только по льду или трясине.
Скорость бега гуманоидного робота Figure 03 приближается к скорости бега человека
TM1
09:19
Кибервыживальщик/cyberprepper. Я вот тоже коробки с книгами и распечатанными статьями храню, но нет, пока не пригодилось. Библиотеки микрофиши хранят. И при катастрофе важны не языковые модели, а док...
Профессия без названия — почему ваша цифровая подпись скоро станет важнее железа
Роман Беляков
08:54
Продал один диск сосони - купил 3 игры на ПК, одна из них та, чей диск я продал. Пошли они накуй со своим плей хез но лимитс
Sony заинтересована чтобы игры для PS5 работали в более низком разрешении
MrPegge
08:29
Вот я обычный пользователь, и мне эти модели вообще не нужны. Хрен им а не мои диваны.
Как нейросети заставляют нас платить за память золотом, а компьютеры тормозить
222
07:16
цена от 3 лямов?
Электромобили «Атом» начнут ездить по дорогам России уже грядущей весной
222
07:14
не стыдно моцареллой называть это?
В Ярославской области запущен новый цех по производству сыра моцарелла
Rever Rever
06:57
Спасиб за наводку
Краткий обзор франшизы «Техасская резня бензопилой»
aoxoa1
06:56
Ну да, контроль и санкции это же так прекрасно и замечательно.Кушайте не обляпайтесь. А крипта - информационные деньги. Деньгами может быть и нечто сушщчтевенное, например тушенка, только у нее есть с...
ТОП-10 монет, которые должны быть в портфеле каждого криптана — Bitcoin в этом списке не лидер
