Американская иммиграционная и таможенная полиция (ICE) разместила заказ на 20 бронированных автомобилей у канадского производителя Roshel.

Лозунг «Америка превыше всего» — один из ключевых для нынешней администрации Дональда Трампа (Donald John Trump). При этом одно из ее силовых ведомств нашло поставщика броневиков за пределами страны.

Контракт на 20 автомобилей Roshel Senator обойдется в $7,2 миллиона. Машины обеспечивают защиту уровня B7, то есть выдерживают обстрел из винтовок калибра 7,62 мм. Это второй заказ у канадской компании: ранее Госдепартамент США купил у Roshel уже 25 таких же броневиков.

Сделка выглядит необычно на фоне торговых споров между Вашингтоном и Оттавой. Однако, как пишет издание Carscoops, у американской Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) не было выбора. Roshel оказалась единственной компанией, способной выполнить требования и поставить технику всего за 30 дней.

Премьер канадской провинции Онтарио Даг Форд (Doug Ford) прокомментировал заказ с иронией. Он заявил, что его регион готов выполнять заказы для любой точки мира, и хорошо, что американцы обратились именно к ним.