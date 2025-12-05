Сайт Конференция
Блоги
PoZiTiv4iK
Team Group выпускает сверхскоростной внешний портативный SSD PD40 Mini
Team Group представила новый внешний накопитель PD40 Mini. Устройство использует интерфейс USB4 Type-C и обеспечивает скорость чтения до 4000 МБ/с. Накопитель отличается компактными размерами и имеет защиту от пыли и воды.

Рынок портативных накопителей пополнился любопытной новинкой. Team Group выпустила внешний SSD под названием PD40 Mini, который пытается объединить высокую скорость, прочность и миниатюрный размер.

Главная фишка новинки — поддержка современного интерфейса USB4 Type-C. Именно это позволяет накопителю демонстрировать скорость чтения до 4000 мегабайт в секунду. Иначе говоря, переносить огромные файлы можно будет за считанные мгновения.

При этом само устройство получилось очень компактным. Оно весит всего 22 грамма и выполнено в матовом черно-красном корпусе с ребристой прорезиненной поверхностью. Производитель предусмотрел даже отверстие для шнурка, чтобы крепить накопитель к сумке или к рюкзаку. Доступны три варианта объема: 1, 2 и 4 терабайта.

Еще один важный акцент — защита. PD40 Mini соответствует стандарту IP54, что означает устойчивость к пыли и брызгам воды. Разъем USB Type-C прикрывает силиконовая заглушка. Компания подкрепляет эту надежность пятилетней гарантией.

Устройство работает по принципу plug-and-play и совместимо не только с USB4, но и с более старыми стандартами вроде USB 3.2. Такой набор характеристик делает новинку универсальным инструментом для быстрого переноса данных.

#гаджеты #team group #usb4 #внешний ssd #портативный накопитель #pd40 mini
Источник: techpowerup.com
