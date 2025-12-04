На юго-западе Франции археологи обнаружили уникальное римское захоронение I–II веков нашей эры. В погребальном костре нашли останки одного человека и 487 предметов погребального инвентаря, среди которых 22 золотых изделия.

Планируя изучить средневековые ямы для хранения зерна, французские археологи получили куда более древний и ценный сюрприз. Под слоями ила реки Дордонь они раскопали идеально прямоугольную конструкцию, внутри которой оказалось римское погребение, почти не тронутое временем.

Это был так называемый бустум — особый тип захоронения, когда тело кремировали прямо на месте, а пепел и погребальные дары засыпали землей, не перемещая. Тщательное исследование ямы выявило 487 отдельных находок. Большинство из них — фрагменты кремированных костей одного человека. Среди остального — погребальный инвентарь, и его изысканность не оставляет сомнений в статусе покойного.

Самыми ценными оказались 22 предмета из цельного золота. Среди них выделяются три: браслет из витой золотой ленты, подвеска-булла (такие носили дети из богатых семей) и греческое золотое кольцо-инталия. Кольцо представляет особый интерес. Его камень, вероятно горный хрусталь, деформировался от жара костра, но на нем можно разглядеть выгравированные греческие буквы «Аллалле». Ученые надеются, что это имя или фамилия усопшего.

Помимо украшений, в захоронении нашли десять золотых монет (скорее всего, сестерциев и ассов), тонкие золотые листы (возможно, они украшали кошелек, в котором лежали монеты), а также керамику, стекло и даже железный предмет — возможно, конские удила.

Захоронение находилось в Аквитании, регионе Высокой Римской империи. Теперь антропологам предстоит определить пол, возраст и состояние здоровья этого человека. А найденные предметы, которые чудом не разграбили за две тысячи лет, станут капсулой времени, рассказывающей о богатстве, верованиях и торговых связях римской элиты на окраинах империи.