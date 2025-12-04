Пока центры обработки данных и облачные гиганты закупают все под чистую, обычным покупателям SSD и ОЗУ остается смотреть на пустые полки и дикий рост цен. Производитель памяти и накопителей Transcend уведомил клиентов о серьезных перебоях в поставках.

Сначала громом грянула новость о сворачивании потребительского бренда Crucial ( подробнее об этом здесь ). Теперь кризис на рынке памяти обрел новое, официальное подтверждение — производитель Transcend напрямую заявил клиентам о катастрофической ситуации с поставками.

В своем письме покупателям Transcend сообщила, что новые чипы памяти NAND Flash компания не видит уже с октября. Ее основные поставщики, Samsung и Sandisk, снова сорвали график и резко сократили квартальные квоты. Суть проблемы проста: вся отрасль сейчас работает на другие приоритеты. Гигантский спрос идет от центров обработки данных, облачных сервисов и гипермасштабных систем. Производители чипов обслуживают в первую очередь их, оставляя всем остальным, как пишет Transcend, «крайне ограниченную доступность».

Цены уже отреагировали. Только за последнюю неделю они подскочили на 50–100%. И растут они сейчас такими темпами и такими скачками, которых раньше никогда не видели. Сама Transcend считает, что такая ситуация продлится минимум 3–5 месяцев.

Что это значит для покупателей? Все просто: цены на оперативную память, SSD и карты памяти в четвертом квартале будут «значительно выше», чем были в третьем. И проблема, судя по всему, касается всей отрасли, а не одной отдельной компании. И конец этому кризису пока не виден.