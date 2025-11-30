Сайт Конференция
PoZiTiv4iK
Британский стоматолог нашел скрытый код в самом известном рисунке Леонардо да Винчи
Британский стоматолог обнаружил в «Витрувианском человеке» Леонардо да Винчи скрытый геометрический паттерн. Рисунок содержит третий контур — равносторонний треугольник, который не заметили предыдущие исследователи.

Знаменитый рисунок Леонардо хранил секрет 500 лет. Его разгадал не искусствовед, а стоматолог — он увидел то, что другие пропустили.

Доктор Рори Мак Суини изучал «Витрувианского человека» 1490 года и заметил между ног фигуры равносторонний треугольник. Верхняя точка этого треугольника приходится точно на пупок человека. Для стоматолога эта форма сразу вызвала ассоциацию — треугольник Бонвилла. Его описал в XIX веке Уильям Бонвилл после изучения тысяч челюстей. Этот треугольник соединяет нижние резцы и суставы челюсти.

Но геометрическая находка оказалась важнее стоматологии. Суини построил еще пять таких же треугольников вокруг пупка. Получилась шестиугольная структура с соотношением 1,64 между стороной квадрата и радиусом окружности. Это то самое число, которое встречается в природных кристаллических решетках и биологических структурах.

Леонардо создавал рисунок под влиянием трудов римского архитектора Витрувия. Тот описывал человеческое тело как идеальную геометрическую фигуру. Квадрат и круг на рисунке как раз иллюстрируют его теорию. Но треугольник — добавление самого Леонардо.

Суини провел параллель с работами Бакминстера Фуллера, архитектора, изучавшего оптимальные геометрические структуры. Выходит, Леонардо интуитивно угадал математические принципы, которые описывают и кристаллы, и живые организмы. Его рисунок — не просто анатомический эскиз, а модель фундаментальных законов природы.

Открытие показывает, насколько сложнее знаменитый рисунок, чем кажется. Леонардо закодировал в нем не просто пропорции человеческого тела, а базовые геометрические соотношения мироздания. И потребовался взгляд со стороны — стоматолога, а не искусствоведа — чтобы это заметить.

#искусство #стоматология #анатомия #геометрия #витрувианский человек #леонардо да винчи
Источник: popularmechanics.com
