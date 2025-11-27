Масса частиц и расширение Вселенной могут быть просто побочным эффектом геометрии. Физики выдвинули теорию, согласно которой наша Вселенная обладает дополнительными измерениями.

Что, если все известные физические явления – всего лишь проявление сложной геометрии невидимых измерений? Группа ученых под руководством Ричарда Пинкака (Richard Pincak) разрабатывает теорию, которая выходит за рамки стандартных представлений о пространстве-времени.

Ученые предполагают существование семи дополнительных измерений, свернутых в сложные геометрические структуры – G2-многообразия. Раньше их считали статичными, но теперь рассматривают как динамические системы. Они способны эволюционировать во времени через процесс, который называют потоком G2–Ricci. По сути, внутренняя геометрия этих структур постоянно меняется.

"Как и в органических системах, эти экстрапространственные структуры могут обладать кручением, своего рода внутренним скручиванием", – поясняет Пинчак. При эволюции они формируют устойчивые конфигурации – солитоны. Именно эти геометрические особенности могут объяснять такие явления, как спонтанное нарушение симметрии.

Здесь начинается самое интересное. В Стандартной модели бозоны Хиггса получают массу благодаря соответствующему полю. Новая теория предлагает альтернативу: масса возникает из геометрического кручения в дополнительных измерениях. "В нашей модели материя возникает из-за сопротивления самой геометрии, а не из-за внешнего поля", – говорит Пинчак.

Теория также связывает кручение с кривизной пространства-времени. Это может объяснить положительную космологическую постоянную, которая отвечает за расширение Вселенной. Авторы даже предсказывают существование новой частицы – "торстоуна". Ее возможно обнаружить в будущих экспериментах.

Конечная цель – расширить подход Эйнштейна. Если гравитация является проявлением геометрии, то, возможно, все фундаментальные взаимодействия имеют геометрическую природу. Природа часто выбирает простые решения – возможно, и в этом случае все проще, чем кажется.