PoZiTiv4iK
Учёные предполагают наличие скрытых измерений Вселенной, свёрнутых в сложные семимерные фигуры
Масса частиц и расширение Вселенной могут быть просто побочным эффектом геометрии. Физики выдвинули теорию, согласно которой наша Вселенная обладает дополнительными измерениями.

Что, если все известные физические явления – всего лишь проявление сложной геометрии невидимых измерений? Группа ученых под руководством Ричарда Пинкака (Richard Pincak) разрабатывает теорию, которая выходит за рамки стандартных представлений о пространстве-времени.

Ученые предполагают существование семи дополнительных измерений, свернутых в сложные геометрические структуры – G2-многообразия. Раньше их считали статичными, но теперь рассматривают как динамические системы. Они способны эволюционировать во времени через процесс, который называют потоком G2–Ricci. По сути, внутренняя геометрия этих структур постоянно меняется.

"Как и в органических системах, эти экстрапространственные структуры могут обладать кручением, своего рода внутренним скручиванием", – поясняет Пинчак. При эволюции они формируют устойчивые конфигурации – солитоны. Именно эти геометрические особенности могут объяснять такие явления, как спонтанное нарушение симметрии.

Здесь начинается самое интересное. В Стандартной модели бозоны Хиггса получают массу благодаря соответствующему полю. Новая теория предлагает альтернативу: масса возникает из геометрического кручения в дополнительных измерениях. "В нашей модели материя возникает из-за сопротивления самой геометрии, а не из-за внешнего поля", – говорит Пинчак.

Теория также связывает кручение с кривизной пространства-времени. Это может объяснить положительную космологическую постоянную, которая отвечает за расширение Вселенной. Авторы даже предсказывают существование новой частицы – "торстоуна". Ее возможно обнаружить в будущих экспериментах.

Конечная цель – расширить подход Эйнштейна. Если гравитация является проявлением геометрии, то, возможно, все фундаментальные взаимодействия имеют геометрическую природу. Природа часто выбирает простые решения – возможно, и в этом случае все проще, чем кажется.

#физика элементарных частиц #фундаментальные взаимодействия #геометрия пространства #теория эйнштейна
Источник: scitechdaily.com
Сейчас обсуждают

unhurtable
16:18
Мдя, логика не ваш конек, ну давайте по вашему: что не запрещено то разрешено, так? 1) Где в ВАШЕМ договоре написано про частоту посещения уборной? 2) Как там регламентировано время? 3) Конкретно ли о...
В Москве за ₽10 млрд по льготной процентной ставке построят фармзавод для выпуска онкопрепаратов
Родион Вестов
16:17
На Луне точно был советский марсоход, ой сори, марсоход по Марсу катался, луноход. Был американский луноход и китайский. Есть тысячи доказательств. Больше там никого не было, тем более живого. Потому ...
«Ростех» рассекретил документы по советской лунной программе
TimopheySnz
16:16
и как драйвер влияет на коэффициент теплопередачи?
Тестирование термоинтерфейсов. Часть 1. Термопасты - от "классики" до современности
TimopheySnz
16:14
оверы ещё немного живы! спасибо за тест! по комментам заодно можно посчитать ботов и 15рублёвых работников
Тестирование термоинтерфейсов. Часть 1. Термопасты - от "классики" до современности
Родион Вестов
16:12
Леонов не следил за ним, что сказали, то и повторил. Или если космонавт, то уже все должен знать? Это как Тетя Маня, работая медсестрой в клинике все знала про вакцинирование вирусологию и пандемию).
«Ростех» рассекретил документы по советской лунной программе
ivl
16:09
А на обложке Комета-209 (Greatest Hits Lo-Fi and D.I.Y.) И по классике - выкручен винт верхней крышки, напротив стирающей "башки". В процессе издевательств над сим аппаратом я ставил блок головок от ...
Ждать, дождаться и снова ждать: история долгожданных произведений. Часть 2
Baron von Tripperbach
16:08
Толсто. Тоньше и острее не умеешь?
Тестирование термоинтерфейсов. Часть 1. Термопасты - от "классики" до современности
Родион Вестов
16:07
Один монополист решил заработать, ограничил выпуск, остальные поддержали, лохи побежали скупать в три дорога. У нас так обычно с картошкой, морковью или гречкой делают). Лохи плачут, но берут по бешен...
Можно ли сэкономить, купив на время 16 ГБ ОЗУ одним модулем в игровой ПК, и каковы будут потери
Родион Вестов
16:04
Космический секас. Наверняка что то родилось по итогу). Земля, как живая планета, кстати тоже появилась в результате столкновения двух планет. Ну по версии ученых).
Астрономы заметили признаки слияния вращающейся вокруг спящей черной дыры звезды с другим объектом
Родион Вестов
16:00
Они перехватом называют обычное сопровождение на расстоянии)). Ну для заголовков можно было еще написать, что он напал, не иначе хотел чухонцев в одиночку захватить, но испугался бравых итальянцев и у...
Итальянские истребители Eurofighter перехватили самолёт специального назначения Ту-134А-4
