Командование спецопераций США заключило контракт с британской Kraken Technology Group на создание флота автономных надводных и подводных аппаратов

Американские силы специальных операций сделали ставку на британские технологии. Британская компания Kraken Technology Group получила заказ на создание нового поколения морских беспилотников. Контракт по программе OTA рассчитан на несколько лет. Kraken займется проектированием и постройкой прототипов малозаметных аппаратов. Они должны выполнять задачи разведки, скрытной доставки грузов и поддержки боевых операций.

В основе разработок — две платформы: K3 Scout и K4 Manta. Первая представляет компактный надводный дрон для наблюдения за побережьем. Вторая — гибридный аппарат, способный работать как на поверхности, так и под водой. K4 Manta может нести до 5000 кг полезной нагрузки и автономно работать до 10 суток. Его конструкция из композитных материалов снижает радиолокационную и тепловую заметность. Это позволяет приближаться к охраняемым объектам, оставаясь необнаруженным.

Для американских спецподразделений такие системы открывают новые возможности. Беспилотники смогут вести разведку перед высадкой, доставлять оборудование в точки сбора и обеспечивать связь. При этом риск для личного состава будет минимальным. Kraken уже имеет опыт работы с НАТО, включая проект Task Force X. Компания получала финансирование от инновационных фондов альянса и британского правительства. Новый контракт укрепляет позиции Европы в области морских автономных систем.