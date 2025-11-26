В США против Tesla подали новый иск после смертельной аварии. Водитель утверждает, что дверные ручки Model 3 не работали при отключении электроэнергии, что помешало спасти его жену.

Одно из детищ Илона Маска снова оказалось в центре судебного разбирательства. Причиной стал инцидент с Model 3, где после аварии дверные ручки не открылись, заблокировав людей в горящей машине.

Иск подал Джеффри Деннис из Такомы. В январе 2023 года его Tesla Model 3 врезалась в опору электропередачи и загорелась. Свидетели пытались открыть двери — но дверные ручки не работали без питания. Люди даже пробовали разбить окна бейсбольной битой. Безуспешно. Спасатели смогли вытащить людей из автомобиля. Венди Деннис скончалась на месте от полученных травм. Ее муж, Джеффри Деннис, выжил, но получил серьёзные ожоги ног.

В иске говорится, что у Model 3 «уникальная и дефектная конструкция дверной ручки», из-за которой спасатели не смогли освободить пару. Также утверждается, что Tesla знала о дефекте дверной ручки, но не устранила его и продолжила продвигать и продавать популярный электромобиль. При этом система автоматического торможения тоже не сработала при приближении к столбу. Кроме этого претензии предъявляются и к аккумулятору. Tesla обвиняют в использовании «взрывоопасного химического состава» при наличии более безопасных альтернатив.





Деннис требует компенсацию за смерть жены и собственные травмы. Это уже не первая подобная история с дверными ручками Tesla — ранее аналогичные случаи тоже заканчивались судами.