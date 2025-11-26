Компания Neiry разработала технологию дистанционного управления голубями. С помощью нейроинтерфейсов птиц направляют на выполнение задач экологического и промышленного мониторинга

Обычные городские голуби получили неожиданную работу. Компания Neiry превратила их в биодронов, оснастив нейроинтерфейсами для дистанционного управления. В мозг птиц вживляют электроды, подключенные к стимулятору в рюкзачке на спине. Оператор загружает полетное задание — контроллер посылает импульсы, направляя голубя по нужному маршруту. Позиционирование работает через GPS и другие технологии.

Основатель Neiry Александр Панов подчеркивает: технология не требует дрессировки. После операции любое животное становится управляемым. Главное преимущество — длительное время работы. Электронику питают солнечные батареи, тоже размещенные на птице. Разработку уже тестируют на голубях, но планируют адаптировать для других видов. Вороны могут переносить грузы, чайки — мониторить побережья, альбатросы — покрывать морские территории.

Ученые гарантируют стопроцентную выживаемость птиц после операции. Правда, как именно достигается такой результат, не уточняют. Компания параллельно развивает нейростимуляторы для сельского хозяйства. Например, увеличивают надои молока у коров через воздействие на их мозг. Технология та же — только задачи другие. Биодроны уже готовы к работе в поисково-спасательных операциях и промышленном мониторинге. Осталось решить, что думают по этому поводу защитники животных.