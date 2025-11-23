Сайт Конференция
PoZiTiv4iK
МВД предупреждает родителей о раздачах фейковых подарков для детей в игровых чатах в Roblox
Пока ваш ребенок радуется "подарку" от незнакомца в игре, злоумышленники уже снимают деньги с вашей карты. МВД России зафиксировало около 1000 случаев мошенничества в компьютерных играх с начала года. Основной площадкой для обмана детей стала игра Roblox, где преступники используют фейковые раздачи и поддельные конкурсы.

Яркий баннер с надписью «Бесплатные Robux!» или сообщение о выигрыше в конкурсе — именно на такие уловки попадаются дети на популярной игровой платформе Roblox. Полиция предупреждает родителей о новых схемах обмана.

Злоумышленники действуют через игровые чаты, Discord-серверы и соцсети. Они пишут ребенку от имени администрации игры, предлагая подарки или ограниченные предложения. По данным МВД, Roblox возглавляет антирейтинг по количеству таких случаев.

Одна из популярных схем — продажа "одноразовых" Game Pass. Мошенники обещают особые функции, но после перезапуска игры пропуск исчезает. Другой вариант — прозрачные скины, которые якобы делают персонажа невидимым. На деле это обычные предметы без спецэффектов.

Особую опасность представляют мини-игры ловушки. Ребенку показывают окно с предложением "Сколько раз ты можешь кликнуть за минуту?". После активного нажатия ему навязывают дорогую покупку под видом награды за рекорд.

Для кражи аккаунтов преступники создают поддельные "испытания на Robux". Ребенка окружают боты, которые кричат: "Получил Robux! Это работает!" Ввод логина и пароля в такой момент приводит к мгновенной блокировке аккаунта.

МВД предупреждает: нельзя передавать данные карты для "выгодной" покупки валюты вне официального магазина. Мошенники не только спишут деньги, но и получат доступ к счету. В ведомстве подчеркивают: ребенок верит мошенникам не из-за глупости, а из-за отсутствия опыта. Любые покупки и регистрации должны проходить под контролем родителей.

#игры #кибербезопасность #мошенничество #дети #мвд #roblox
Источник: 1prime.ru
