«Авито» присоединилась к Альянсу в сфере искусственного интеллекта, куда вошли другие российские технологические компании. Участники будут совместно работать над стандартами применения ИИ и образовательными проектами.

Десять лет самостоятельной разработки искусственного интеллекта убедили «Авито» в необходимости общих правил игры. Теперь компания будет создавать их вместе с другими участниками рынка.

Для одного из крупнейших российских интернет-сервисов объявлений это не просто формальное вступление в очередной альянс. Заявленные цели касаются прикладных вещей: стандарты применения технологий, вопросы регулирования и этики, даже образовательные инициативы. Андрей Рыбинцев, управляющий директор по ИИ «Авито», прямо говорит — их продукты ежедневно используют миллионы, поэтому технологии должны работать предсказуемо и безопасно. Собственно, ради этого и нужны единые отраслевые стандарты.

У «Авито» есть что предложить партнерам. Рекомендательные модели, компьютерное зрение, генеративные решения — все это уже работает внутри платформы, улучшая поиск и модерацию. Компания даже выложила в открытый доступ свои языковые модели A-Vibe и A-Vision. Теперь на подходе интеллектуальный ассистент Ави.

Участие в альянсе — это и про влияние на развитие всей ИИ-инфраструктуры в России. Вместо разрозненных усилий отдельных компаний появляется шанс выработать согласованные подходы. Причем в сжатые сроки, пока государство не предложило собственные, возможно, менее гибкие варианты регулирования.