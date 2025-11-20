Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Интересы Франции в области атомной энергетики оказались выше политических разногласий с Россией
Франция после трехлетнего перерыва возобновила отправку отработанного ядерного топлива в Россию. Контракт на 600 миллионов евро оказался сильнее политических разногласий.

Пока официальный Париж демонстрирует разрыв отношений с Москвой, французские атомщики продолжают отправлять ядерные отходы в Россию. Факты упрямая вещь — технологии «Росатома» остаются критически важными для французской энергетики.

В конце мая в порту Дюнкерк началась погрузка контейнеров с отработанным ядерным топливом для отправки в Россию. Речь идет о возобновлении исполнения контракта 2018 года между французской EDF и российской стороной. Сумма сделки — €600 миллионов.

Эксперты объясняют это решение технологической зависимостью. Россия обладает уникальными компетенциями в области переработки отработанного ядерного топлива. Реакторы на быстрых нейтронах, которые есть у «Росатома», позволяют эффективно замыкать ядерный цикл. Франция и другие западные страны пока не смогли создать аналогичные технологии.

По условиям контракта, Россия перерабатывает топливо и возвращает 10% продукта обратно. Этот материал используется на французской АЭС Крюа — единственной станции в стране, способной работать на повторно обогащенном уране.

Сотрудничество продолжается и в других сферах. Проект международного термоядерного реактора ИТЭР объединяет Россию, Францию, Китай и Индию. Здесь также невозможно обойтись без российских технологий.

Как становится ясно, в атомной отрасли прагматизм часто побеждает политику. Французской энергетике приходится выбирать между принципами и реальными потребностями. Пока побеждает последнее.

#россия #санкции #франция #атомная энергетика #росатом #ядерное топливо #оят
Источник: rtvi.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В США началось производство истребителя шестого поколения F-47
9
В поездах дальнего следования появятся пижамы для пассажиров
3
Hardware Unboxed сравнили игровую производительность систем с DDR4 и DDR5 в 12 актуальных играх
6
Немецкий оверклокер разогнал память DDR5 до 13 322 МТ/с
+
Неизвестный смартфон Realme с Android 15 появился в базе данных Geekbench
+
NASA проведет специальный брифинг по межзвёздному объекту 3I/ATLAS
1
Суд отказал Microsoft в запрете перепродажи лицензий на Windows и Office
+
Стали известны технические характеристики нового российского истребителя-невидимки Су-75
+
В Великобритании заявили о «применении лазеров» российским кораблём против пилотов Королевских ВВС
4
Госдума приняла закон о технологическом сборе на электронику
4
Немецкие компании создали самоходный 3D-принтер для сопровождения солдат в бою
4
В Epic Games Store появилась функция дарения подарков
+
Адвокат Айвар рассказала о возможных последствиях покупки и стриминга игр серии S.T.A.L.K.E.R. в РФ
6
PC Gamer назвали лучшие комплектующие и устройства для геймеров в ноябре 2025 года
+
На выставке Dubai Airshow 2025 отметили эффективность российских БПЛА «Форпост-Р» после модернизации
+
В России разработали плацкартный вагон нового поколения
3
Core i5-12400F с DDR5-6000 выдал на 25% больше FPS в играх в сравнении с DDR4-3200
6
Астрономы впервые зафиксировали способный сорвать атмосферу с планеты выброс звездного вещества
+
Генпрокуратура РФ признала нежелательной организацией студию GSC Game World – разработчика STALKER
4
Крупный сбой Cloudflare нарушил работу целого ряда сайтов по всему миру
+

Популярные статьи

11 самых реиграбельных стратегий на ПК — в которые можно играть месяцами, не теряя интереса
16
4K-QLED телевизор с частотой до 120 Гц для игр и просмотра любого контента - обзор HARPER 60Q770TS
13
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (результаты)
61
Steam Machine поможет Гейбу Ньюэллу стать настоящим хозяином игровых ПК
19
Краткий обзор франшизы «Изгоняющий дьявола»
2
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line FV-1000GM
1
Подробный анализ Steam Machine от Valve — истинные цели проекта нового ПК от Гейба Ньюэлла
+

Сейчас обсуждают

Александр Пономарев
13:35
вот буквально вчера утром мне по авито отправили комплект 32 гига за 7к... видать человек не в курсе, что память подорожала, повезло
Рекордно высокие цены на ОЗУ осенью 2025 года — как грамотно сэкономить на ее покупке в игровой ПК
wild cat
13:34
Ха-ха-ха!!!!! Вот ахинея. Значит десятки лет Правительство РФ (не бесплатно конечно же для ПРАВИТЕЛЕЙ) услужливо переносило по просьбам Иностранных Компаний оговоренные сроки локализации производства....
На мощностях экс-заводов Volkswagen и GM в РФ наладят выпуск двигателей, КПП и электроники
typym6ek
13:23
Тряска и вибрации интересно такие же остались? На тех которые сейчас ездят, если встать возле моторного отсека, вибрации такие что, лицо так трясётся, прям массаж))) Это на холостых оборотах только.
В России начались продажи городского автобуса Citymax 12 от ЛиАЗа
Александр Пономарев
13:22
берем для примера MSI B850 Gaming Plus WIFI - 6-ти слойный текстолит, УСБ портов катастрофически мало - в мусорку! за ту же стоимость есть ASRock B850 LiveMixer WiFi
Сравнительный обзор четырех недорогих материнских плат MSI на AMD Socket AM5
Beholdersm
13:22
Мне тоже 6-8 левелы больше всего нравились, когда играл. Ну в танки ещё можно играть без задротства, а вот в wow или aion, когда они были популярны, без большого времени онлайна и консты, делать вообщ...
Опрос показал желание геймеров играть в однопользовательские игры вместо многопользовательских
Den Fed
13:19
а почему крайний а не последний ?
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (результаты)
typym6ek
13:16
Кол-во дизлайков одинаковое у всех))) Ботоводы налетели
Roblox с 2026 года введет обязательную верификацию через видеокамеру для доступа к чатам
ФельдшеR
13:14
ты скажи это депутатам на украине или в гейропке! Они у вас и что такое народ не знают!) И что за такой интересный народ, для которого экстремизм и деструктивный контент - это его интересы? Вот твой в...
В России предложили приравнять деструктивный контент к экстремизму
typym6ek
13:13
Уважаемые, подскажите плз, для 13700К пока в стоке, хватит АК620? Или же воду ставить? По цене +- одинаковые они.
Microsoft уведомляет клиентов о возможных рисках при использовании ИИ-агентов в Windows
antej90
13:01
В Единой России куча пенсионеров 70+. Уже давно пора выгнать их за принятие репрессивных законов. Работа депутата отстаивать интересы народа а не власти.
В России предложили приравнять деструктивный контент к экстремизму
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter