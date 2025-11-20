Франция после трехлетнего перерыва возобновила отправку отработанного ядерного топлива в Россию. Контракт на 600 миллионов евро оказался сильнее политических разногласий.

Пока официальный Париж демонстрирует разрыв отношений с Москвой, французские атомщики продолжают отправлять ядерные отходы в Россию. Факты упрямая вещь — технологии «Росатома» остаются критически важными для французской энергетики.

В конце мая в порту Дюнкерк началась погрузка контейнеров с отработанным ядерным топливом для отправки в Россию. Речь идет о возобновлении исполнения контракта 2018 года между французской EDF и российской стороной. Сумма сделки — €600 миллионов.

Эксперты объясняют это решение технологической зависимостью. Россия обладает уникальными компетенциями в области переработки отработанного ядерного топлива. Реакторы на быстрых нейтронах, которые есть у «Росатома», позволяют эффективно замыкать ядерный цикл. Франция и другие западные страны пока не смогли создать аналогичные технологии.

По условиям контракта, Россия перерабатывает топливо и возвращает 10% продукта обратно. Этот материал используется на французской АЭС Крюа — единственной станции в стране, способной работать на повторно обогащенном уране.

Сотрудничество продолжается и в других сферах. Проект международного термоядерного реактора ИТЭР объединяет Россию, Францию, Китай и Индию. Здесь также невозможно обойтись без российских технологий.

Как становится ясно, в атомной отрасли прагматизм часто побеждает политику. Французской энергетике приходится выбирать между принципами и реальными потребностями. Пока побеждает последнее.