США официально признали Саудовскую Аравию главным военным союзником вне структуры НАТО. Дональд Трамп объявил о подписании стратегического соглашения, которое включает масштабные поставки вооружений в Эр-Рияд.

Дональд Трамп (Donald John Trump) на официальной церемонии в Белом доме он объявил о принципиально новом уровне военного партнерства с Эр-Риядом.

Американский президент лично сообщил о присвоении Саудовской Аравии статуса главного союзника США вне НАТО. «Для них это действительно важно», — подчеркнул Трамп, — «…я специально сохранял интригу до сегодняшнего вечера». Это заявление прозвучало после его встречи с саудовским крон-принцем.

Подписанное соглашение включает не только политические аспекты. США поставят Эр-Рияду около 300 современных танков, новейшие истребители F-35 и обеспечат доступ к системам искусственного интеллекта. В ответ саудовская сторона увеличит инвестиции в американскую экономику — общий объем достигнет $1 триллиона.

Вечером в Белом доме состоялся грандиозный прием. Среди приглашенных оказались не только влиятельные бизнесмены Джефф Безос (Jeff Bezos) и Илон Маск (Elon Musk), но и футболист Криштиану Роналду.