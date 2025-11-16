Корейский гигант сделал ставку на производителей майнингового оборудования. Samsung заключила соглашения на поставку 2-нм чипов с двумя китайскими компаниями. MicroBT и Canaan будут использовать процессоры для оборудования майнинга криптовалют.

Samsung нашел первых коммерческих заказчиков для своего перспективного 2-нм техпроцесса. Контракты с китайскими компаниями должны помочь корейскому гиганту нарастить клиентскую базу.

Производство чипов для MicroBT уже началось, а для Canaan компания Samsung планирует запустить его в начале 2026 года. Заказы займут около 10% мощностей Samsung по 2-нм технологии — примерно 2000 пластин ежемесячно. Производство разместят на линии S3 в корейском Хвасоне.

При этом крупнейший производитель майнингового оборудования Bitmain продолжает работать с TSMC. Компания ценит надежность поставок и стабильное качество тайваньского производителя.

Samsung активно развивает 2-нм технологию. Компания уже завершила базовую разработку второго поколения процесса и работает над третьей версией. Технологию планируют запустить на новом заводе в Техасе, где к 2027 году смогут производить 15 000 пластин ежемесячно.