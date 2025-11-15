Mitsubishi Motors объявила о планах по выводу новых моделей на рынок США. Компания пытается остановить падение продаж, которое последовало за резким ростом в прошлом году.

Американские дилеры Mitsubishi требуют от производителя срочных мер. После ухода с рынка седанов и снятия с производства популярной модели Mirage продажи компании начали резкое падение.

Генеральный директор североамериканского подразделения Марк Чаффин в письме дилерам пообещал «стратегические изменения». Подробностей пока нет, но производитель называет ситуацию переломным моментом. При этом Северная Америка остается приоритетным рынком для компании.

Летом 2026 года Mitsubishi планирует выпустить электромобиль на базе Nissan Leaf. Модель получит батарею емкостью 75 кВт•ч и двигатель мощностью 214 л.с. Будет и более доступная версия с батареей 52 кВт•ч.

В конце того же года появится усиленная версия Outlander с улучшенными внедорожными характеристиками. К 2028 году компания может представить трехрядный кроссовер, который займет место выше Outlander в модельной линейке.

Дилеры настаивают на расширении ассортимента моделей. Они хотят получить среднеразмерный седан и пикап, возможно, на базе Nissan Frontier. Как заявил председатель совета директоров дилеров Р.К. Хилл, каждый дилер Mitsubishi хотел бы иметь пикап в своем модельном ряду.