Аналитики Россельхозбанка считают, что российские виноградари в сезоне-2026 могут установить исторический рекорд. Валовой сбор винограда впервые способен превысить отметку в один миллион тонн.

Российское виноградарство приближается к символическому рубежу. Урожай следующего года может впервые перевалить за миллион тонн.

Главный аналитик Россельхозбанка Андрей Дальнов связывает такой прогноз с двумя факторами. Новые виноградники показывают высокую урожайность, а общие площади под виноградниками выросли на рекордные 5 тысяч гектаров.

При этом текущий сезон может не принести роста — погода внесла свои коррективы. Но потенциал для рывка уже накоплен. Отрасль имеет все шансы преодолеть миллионный рубеж в следующем, 2026 году.

Статистика Росалкогольтабакконтроля подтверждает общий тренд. За 10 месяцев текущего года производство вина выросло на 10,8%, игристых вин — на 8,4%.