Минцифры планирует запустить эксперимент по продаже российского вина на маркетплейсах. Покупателям придется проходить двойную идентификацию при заказе и получении алкоголя.

Российские маркетплейсы готовятся к необычному эксперименту. Уже в следующем году в их ассортименте может появиться вино отечественного производства.

Замминистра цифрового развития Олег Качанов сообщил о планах на форуме "Цифровые решения". Эксперимент запустят по поручению президента. Речь идет именно о дистанционной продаже российского алкоголя.

Технически все уже готово. Система будет использовать два способа проверки: прямую биометрию через Единую биометрическую систему и подтвержденную фотографию из цифрового документа. Верификацию проведут дважды — при оформлении заказа и во время вручения заказа. Такой подход должен исключить продажу алкоголя несовершеннолетним.

Это первый подобный проект в России. До сих пор алкогольную продукцию нельзя было купить через обычные маркетплейсы.