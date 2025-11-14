Сайт Конференция
PoZiTiv4iK
Минцифры запустит продажи вина на маркетплейсах в 2026 году
Минцифры планирует запустить эксперимент по продаже российского вина на маркетплейсах. Покупателям придется проходить двойную идентификацию при заказе и получении алкоголя.

Российские маркетплейсы готовятся к необычному эксперименту. Уже в следующем году в их ассортименте может появиться вино отечественного производства.

Замминистра цифрового развития Олег Качанов сообщил о планах на форуме "Цифровые решения". Эксперимент запустят по поручению президента. Речь идет именно о дистанционной продаже российского алкоголя.

Технически все уже готово. Система будет использовать два способа проверки: прямую биометрию через Единую биометрическую систему и подтвержденную фотографию из цифрового документа. Верификацию проведут дважды — при оформлении заказа и во время вручения заказа. Такой подход должен исключить продажу алкоголя несовершеннолетним.

Это первый подобный проект в России. До сих пор алкогольную продукцию нельзя было купить через обычные маркетплейсы.

#минцифры #маркетплейсы #алкоголь #биометрия #вино #онлайн-продажи
Источник: rg.ru
Сейчас обсуждают

matocob
00:05
Кому нужны эти вёдра с гайками?
Ретроклокинг: Вся палитра процессоров AMD Socket 754
matocob
00:04
Ага, при этом ближний IDE оказывается перекры. Нормально влазит, да.
Ретроклокинг: Вся палитра процессоров AMD Socket 754
PanzerK
23:59
Торгаши ушли на Озоны и прочие Вайлдберизы... а в трубу вылетели те кто в этих магазинах на них работал - сотрудники торгового зала, кладовщики и прочие... А так да... капитализм... счастье...
Половина закрытий торговых точек в ТЦ России пришлась на магазины одежды и обуви
Boo59
23:58
Макс Пейн же
Большая подборка игр и дополнений с сильной зимней атмосферой
Алексей Рукин
23:57
А чем он отличается принципиально от того же 991EX?
Casio представила научный калькулятор fx-9910CW ClassWiz с функцией электронных таблиц
PanzerK
23:53
Радуйтесь что хоть не встройка с буфером в оперативе )))
Valve объяснила своё решение оснастить консоль Steam Machine всего 8 ГБ видеопамяти
vadimus777
23:39
Искусственный дефицит.
NVIDIA и AMD в начале 2026 года могут поднять цены на видеокарты из-за роста стоимости памяти
dimkahon
23:22
Плин, чего они на колбасных обрезках экономят?
Valve объяснила своё решение оснастить консоль Steam Machine всего 8 ГБ видеопамяти
Сергей Анатолич
23:12
Не вторичности, а двадцатеричности, их уже больше двадцати вышло!🤣
Call of Duty Black Ops 7 стартовала со «смешанными» пользовательскими оценками в Steam
Evgeny Chezarin
22:50
Не обращайте внимания на местного, нелокального хохлобандеру (ответа от него не ждите). Его статьи - высер за высером, на который слетаются уже местные мухи (Bernigan ака вульва/вульвич/пациент пнд) п...
Эпоха шести ядер подходит к концу — выбираем мощный процессор для игрового ПК на долгий срок
