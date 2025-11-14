Китайская автомобильная компания Chery рассматривает возможность сотрудничества с Татарстаном. Переговоры прошли во время рабочей поездки Рустама Минниханова в Китай.

Татарстан может получить нового промышленного партнера. Китайский автопроизводитель Chery изучает возможности работы в республике.

На встрече в Китае глава Татарстана и председатель правления Chery обсудили потенциальное партнерство. Китайская компания рассматривает республику как возможную площадку для размещения производственных и научных мощностей.

Автопроизводитель демонстрирует серьезные амбиции на глобальном рынке. По итогам прошлого года компания вошла в мировой топ-20 автопроизводителей и стала лидером среди китайских брендов по экспортным поставкам.

Ключевое преимущество Chery — собственный полный цикл создания автомобилей. Компания самостоятельно ведет научные исследования, конструкторские разработки и организацию серийного производства.

Стороны пока не раскрывают конкретные планы, но подтвердили взаимную заинтересованность. Для Татарстана партнерство с одним из лидеров мирового автопрома может стать новым этапом в развитии промышленного комплекса.