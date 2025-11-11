Объем новых валютных вкладов в октябре 2025 года достиг 234 млрд рублей против среднемесячных 20 млрд рублей с начала года.

Российские вкладчики в октябре сделали неожиданный выбор, массово переведя средства в валютные депозиты. Рост показателя превысил средние значения в 11 раз.

Статистика ЦБ показывает резкий скачок новых валютных вкладов: 234 млрд рублей внесено за октябрь против средних 20 млрд рублей в предыдущие месяцы. Параллельно обрушился спрос на валютные корпоративные облигации — их купили всего на 14 млрд рублей при среднемесячном уровне 37 млрд.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов называет три причины такого перелома. Геополитические риски заставляют людей искать защитные активы. Банки повысили доходность по валютным депозитам. А корпоративные бумаги теперь кажутся слишком рискованными.

При этом эксперт считает октябрьский всплеск разовым явлением. Отчасти его подогрели маркетинговые акции банков. Многие инвесторы предпочли простые вклады с мгновенной ликвидностью бумагам, чья цена может колебаться.

По базовому прогнозу, при стабилизации новостного фона приток в валюте вернется к 20-50 млрд рублей в месяц. Но если геополитическая напряженность усилится, возможен новый краткосрочный всплеск.

Для банков такая ситуация управляема, а для частных инвесторов валютный вклад — скорее временное убежище для капитала, чем долгосрочная стратегия. Когда риски схлынут, деньги, скорее всего, вернутся в более доходные инструменты.