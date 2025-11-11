В сети появилось первое видео с серийной версией Genesis GV90 — будущего флагмана бренда. Полноразмерный электрический внедорожник сохранил основные черты концепта Neolun, включая раздвижные двери.

Компания Genesis продолжает делиться подробностями о своём флагманском электромобиле GV90. Впервые было представлено видео, на котором этот автомобиль проходит дорожные испытания. Ожидается, что GV90 станет самым большим и роскошным внедорожником в истории марки.

Кадры от HealerTV демонстрируют автомобиль, все еще покрытый камуфляжной пленкой. Но даже сквозь нее видно, что серийная версия практически полностью сохранила смелый облик концепта Neolun, представленного в прошлом году в Нью-Йорке. Спереди угадывается фирменная решетка радиатора Creste и двухуровневые фары, хотя их дизайн немного приблизили к нынешним моделям бренда.

Боковой силуэт и задняя часть выглядят идентично прототипу. Это значит, что в серийной версии, скорее всего, сохранятся инновационные раздвижные двери без центральных стоек — редкое решение для массового производства.

GV90 станет первым автомобилем на новой платформе Hyundai eM. Производитель обещает, что это решение увеличит запас хода на 50% по сравнению с нынешними электромобилями. Техническое оснащение также планируют сделать самым передовым в линейке Hyundai, включая современные системы связи и безопасности.

Официальный дебют может состояться до конца этого года, а продажи стартуют ориентировочно в середине 2026. Ценник обещают соответствующий статусу: базовая версия будет стоить около 100 000 долларов, а за полностью укомплектованную модель придется заплатить значительно больше.