Известный инсайдер Digital Chat Station поделился техническими подробностями о будущем флагмане Xiaomi 17 Ultra. Основное внимание уделено системе камер с новыми технологиями съемки.

Ожидаемый флагман Xiaomi продолжает обрастать деталями от проверенных источников. На этот раз Digital Chat Station раскрыл конкретные технические решения в области фотосъемки.

Согласно последним данным инсайдера, основной сенсор получит диафрагму f/1.6 и технологию LOFIC нового поколения. Это обещает улучшить светосилу и сократить блики. Эффективная диафрагма сенсора составит около f/4.5 — такие параметры должны помочь при съемке в темноте.

Но главной особенностью, по информации Digital Chat Station, станет перископический телеобъектив на 200 мегапикселей. Он обеспечит качественное приближение на разных дистанциях. Диафрагма будет близка к f/8.6, а сам объектив использует эксклюзивную оптическую систему Xiaomi.

Смартфон также получит большой плоский экран и круглый блок камер. Дизайн сохранит премиальность, но улучшит компоновку предыдущей модели.