PoZiTiv4iK
Digital Chat Station сообщил о новых технологиях в Xiaomi 17 Ultra
Известный инсайдер Digital Chat Station поделился техническими подробностями о будущем флагмане Xiaomi 17 Ultra. Основное внимание уделено системе камер с новыми технологиями съемки.

Ожидаемый флагман Xiaomi продолжает обрастать деталями от проверенных источников. На этот раз Digital Chat Station раскрыл конкретные технические решения в области фотосъемки.

Согласно последним данным инсайдера, основной сенсор получит диафрагму f/1.6 и технологию LOFIC нового поколения. Это обещает улучшить светосилу и сократить блики. Эффективная диафрагма сенсора составит около f/4.5 — такие параметры должны помочь при съемке в темноте.

Но главной особенностью, по информации Digital Chat Station, станет перископический телеобъектив на 200 мегапикселей. Он обеспечит качественное приближение на разных дистанциях. Диафрагма будет близка к f/8.6, а сам объектив использует эксклюзивную оптическую систему Xiaomi.

Смартфон также получит большой плоский экран и круглый блок камер. Дизайн сохранит премиальность, но улучшит компоновку предыдущей модели.

#xiaomi #смартфон #камера #утечка #digital chat station
Сейчас обсуждают

Алескандр Индустриевич
18:57
Оказывается в Министерство сельского хозяйства Британии больше народу, чем всех фермеров на острове.
Британское Министерство сельского хозяйства приобрело 30 000 компьютеров с Windows 10
Bernigan
18:44
да, конечно ща уже лучше не покупать 8 Гб, ибо я глянул там кое какие тесты в Cronos и даже 5060 реально падает до 20 фпс в некоторых местах на средних настройках. Но и 16 Гб я считаю отстоем ибо чипы...
Собираем игровой ПК на RTX 5060 Ti, пока рост цен на чипы памяти не сделал эту видеокарту роскошью
nonses84
18:38
Капитан Очевидность, лучше бы закон приняли по этому поводу, за даже скидки.
Маркетплейсы во время распродаж создают иллюзию выгодных скидок
Дмитрий Патрушев
18:20
Думаешь, как ты еврейской?
В России введут технологический сбор на электронику для поддержки отечественной микроэлектроники
Евгений Спицын
18:18
хохло срач я не начинал покажись психиатру
В России введут технологический сбор на электронику для поддержки отечественной микроэлектроники
Алескандр Индустриевич
18:12
Зюсьтяксь как думаешь, кто из вас первее должен быть в списке ты или Чумбан?
Собираем игровой ПК на RTX 5060 Ti, пока рост цен на чипы памяти не сделал эту видеокарту роскошью
Андрей Иванов
18:10
так сами, небось, и запустили!
Инсайдер показал дизайн Steam Controller 2 — его должны анонсировать вместе со Steam Frame VR
[IRanPast]
18:03
Во всём и везде справидливость
В России стартовал набор добровольцев и резервистов для охраны критически важных объектов
Рвем очко бернигану
17:54
Берни .ты куда пропал.заживляешь дупу ?
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 1)
Михаил Авраменко
17:53
И светлоликие хомячки опять поверили этому болтуну :-)
Биткоин подорожал до $106 000 после обещания Трампа многим гражданам дивидендов от пошлин в $2000
