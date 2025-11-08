Дорогие игрушки Пентагона: вместо сотни "невидимок" США получат лишь два десятка. Американские военные эксперты ставят под сомнение возможность массового производства новейшего бомбардировщика B-21 Raider. Стоимость одного самолета приблизилась к миллиарду долларов, что делает первоначальные планы по закупке 100 машин нереалистичными.

Американская авиация стоит на пороге серьезных проблем. Новейший бомбардировщик-невидимка, который должен был стать основой стратегических сил, оказывается слишком дорогим даже для бюджета Пентагона.

Разработка B-21 Raider стартовала в 2014 году, и сейчас программа столкнулась с финансовыми трудностями. Изначально стоимость одного самолета оценивали в 550 миллионов долларов, но к 2025 году цена подскочила до миллиарда.

При этом ВВС США остро нуждаются в обновлении парка. Проверка 2021 года показала, что из 62 бомбардировщиков B-1 Lancer боеспособны только шесть. К 2030 году начнут списывать и B-52, стоящие на вооружении с 1955 года. Получается парадокс: старые самолеты выходят из строя, а новые не могут построить в нужном количестве.

B-21 разрабатывали как замену дорогим B-2 Spirit, но в итоге повторили их судьбу. Каждый B-2 тоже стоил миллиард долларов, и поэтому построили всего 20 единиц. Теперь та же история с "Рейдером".

Производитель Northrop Grumman тем временем получил от своего правительства дополнительные 4,5 миллиарда долларов. Компания рассчитывает заключить с ВВС США новые сделки до конца года. При этом независимые эксперты из The National Interest дают пессимистичный прогноз. По их мнению, Пентагон сможет приобрести только 20-30 самолетов, хотя изначально речь шла о ста бомбардировщиках.

Основная роль B-21 — сдерживание Китая. Эти бомбардировщики должны наносить удары вглубь территории, атаковать корабли и военные базы. Но двадцати-тридцати машин для таких задач явно недостаточно, особенно с учетом стареющего парка другой стратегической авиации.

Ситуация с B-21 напоминает историю российского ПАК ДА — этот проект тоже разрабатывают с 2009 года, но информации о нем практически нет. Разница в том, что у России уже имеются Ту-160 и Ту-95, способные выполнять задачи ядерного сдерживания, а США рискуют столкнуться с дефицитом стратегических носителей.